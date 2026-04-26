Domingo de caos en el AVE: numerosos trenes con retrasos por fallos en Atocha y en la línea Madrid-Andalucía

Este domingo se ha registrado otra jornada de caos en el AVE. Ha habido retrasos en la estación de Atocha y en la línea Madrid–Andalucía por dos incidencias ferroviarias.

La jornada complicada en la red de alta velocidad ha provocado este domingo importantes retrasos en trenes AVE, Avant y Alvia con origen o paso por Madrid, debido a varias incidencias registradas en la infraestructura ferroviaria.

Problemas en la estación de Atocha

La estación de Madrid Puerta de Atocha ha sufrido una incidencia en la infraestructura que ha afectado a la circulación de trenes de media y larga distancia. Según ha informado Renfe a través de su cuenta oficial, los servicios AVE, Avant y Alvia han registrado demoras a lo largo de la tarde.

La compañía ha confirmado que el problema ha impactado directamente en la operativa habitual de la estación, uno de los principales nodos ferroviarios del país.

🟠 Circulación afectada en Madrid Puerta de Atocha debido a una incidencia en la infraestructura. 🚆 Se están registrando demoras en trenes AVE, AVANT y ALVIA. — InfoRenfe (@Inforenfe) April 26, 2026

Retrasos en la línea Madrid–Andalucía

De forma paralela, la línea de alta velocidad Madrid–Andalucía también se ha visto afectada por otra incidencia, en este caso relacionada con la señalización en la zona de Puertollano (Ciudad Real).

Adif ha informado de que este fallo ha provocado retrasos adicionales en los trenes que circulan por este corredor, uno de los más transitados de la red AVE.

Servicios afectados y demoras acumuladas

Las incidencias han tenido un efecto en cadena sobre varios servicios ferroviarios de larga distancia, especialmente en los trayectos con salida o llegada a Madrid.

Los trenes afectados incluyen servicios AVE, Avant y Alvia, con demoras variables en función del recorrido y el momento del día.

Investigación de las incidencias

Adif y Renfe trabajan para restablecer la normalidad en la circulación y esclarecer el origen de los fallos en la infraestructura y en la señalización.

Por el momento, no se han facilitado plazos concretos para la recuperación total del servicio, aunque se espera una normalización progresiva en las próximas horas.

Las incidencias de este domingo se suman a otros episodios recientes de alteraciones en la red ferroviaria, lo que ha vuelto a poner el foco en la fiabilidad de la infraestructura de alta velocidad en España.