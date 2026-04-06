Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos en el conjunto del territorio andaluz irán aumentando a nubosos a medida que avance la mañana, con la posibilidad de precipitaciones débiles en el tercio occidental a partir de la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, salvo en el extremo occidental, donde se prevé un descenso. Los vientos serán de componente este, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy intensas en Cádiz.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 6 de abril

Cielo cambiante con posibilidad de lluvia en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser un baile de luces y sombras. A primera hora, la temperatura ronda los 13 grados, con un suave viento del sur que acaricia la piel. A medida que avanza el día, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 30 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse más cálida, como si el sol llegara como un tímido invitado, dispuesto a calentar el ambiente. Sin embargo, hay margen para chubascos en la tarde-noche, así que es recomendable tener un paraguas a mano.

Ya por la tarde, el cielo se vestirá de un azul más intenso, aunque algunas nubes podrían asomarse, dejando entrever la posibilidad de alguna lluvia ligera. La humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el ambiente se sienta algo cargado, pero el viento, con ráfagas suaves, aportará un alivio. Con la puesta del sol a las 20:50, Sevilla disfrutará de unas horas de luz dorada, perfectas para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad antes de que la noche se asiente.

Córdoba: aire fresco y nubes cambiantes

Las primeras luces del día en Córdoba traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en cada rincón. El cielo, cubierto de nubes grises, presagia un día marcado por el vaivén de las temperaturas y la posibilidad de lluvias, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente dinámico y cambiante.

A medida que avanza la jornada, la mañana se presenta tranquila, con temperaturas que rondan los 8°C, pero la tarde promete un giro notable. Con una probabilidad de lluvia del 10% y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 km/h, la sensación térmica podría descender hasta los 7°C. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

En Huelva, cielos nublados y ambiente templado

La jornada se presenta con un tiempo templado, con cielos que irán de algo nubosos por la mañana a más cubiertos por la tarde. Aunque hay posibilidades de lluvia en la tarde-noche, la mañana se mantendrá tranquila, con un leve viento del sur que aportará frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 27 grados, ofreciendo un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será propicio para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque. Aprovechar el tiempo para compartir con amigos o familiares puede ser una excelente opción.

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en Cádiz

El día amanece en Cádiz con una temperatura suave de 17 grados y un cielo que se presenta parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá similar, aunque la probabilidad de lluvia es nula hasta el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 30% y el cielo se tornará más nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23 grados, lo que hará que la jornada se sienta fresca y agradable.

El viento soplará del sureste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 60 km/h, por lo que se recomienda precaución. La humedad relativa oscilará entre el 30% y el 50%, lo que mantendrá el ambiente relativamente cómodo. Con el sol saliendo a las 08:04 y poniéndose a las 20:51, disfrutaremos de más de 12 horas de luz, ideal para aprovechar el día.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable de 12 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avanza el día, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una máxima de 28 grados por la tarde, con una sensación térmica que podría llegar a los 30 grados. La brisa será suave, lo que hará que la jornada sea muy placentera. No olvides llevar contigo una botella de agua y una gorra para protegerte del sol en las horas más cálidas.

Cielo despejado y tarde cálida en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 15 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 22 grados por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más cálida. Se recomienda disfrutar del sol matutino y prepararse para un atardecer más cálido, ideal para paseos al aire libre.

Granada: cielos despejados y brisa suave

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 12 grados. La brisa suave del viento, que sopla del sureste a unos 15 km/h, añade un toque fresco al ambiente, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una temperatura máxima de 11 grados por la tarde. Con la humedad en niveles cómodos, es un buen momento para salir a disfrutar del sol. No olvides llevar una chaqueta ligera, ya que al caer la noche, la temperatura descenderá a 11 grados.

Almería: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 13 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se eleva hasta alcanzar los 26 grados por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde, ya que podrían aparecer algunas nubes que traigan consigo ligeras rachas de viento de hasta 7 km/h. La humedad, que oscila entre el 20 y el 75%, puede hacer que la sensación térmica varíe, así que es aconsejable llevar una chaqueta ligera para el anochecer.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET