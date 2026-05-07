Cielos nublados y chubascos en Andalucía hoy según AEMET, con cambios en las temperaturas

Cielos muy nubosos dominarán el tercio oriental de Andalucía el 7 de mayo de 2026, con posibilidad de chubascos localmente intensos y tormentas, incluidas rachas de viento fuertes y la posibilidad de granizo. En el resto de la comunidad, se presentarán cielos poco nubosos con algunas nubes altas hacia la tarde y temperaturas mínimas que no variarán mucho, aunque se pronostica un descenso de las máximas en la vertiente mediterránea.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 7 de mayo

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul con un ligero toque de nubes que danzan en el horizonte. Con una temperatura mínima de 13 grados, el ambiente se siente fresco al amanecer, aunque pronto alcanzará los 26. No hay riesgo de lluvia, lo que permitirá que el sol brille desde su salida a las 07:22, llenando de luz la ciudad durante más de 14 horas.

Ya por la tarde, el sol se mostrará en todo su esplendor, pero el viento del sur soplará con cierta fuerza a 20 km/h, trayendo consigo una sensación cálida que puede alcanzar los 25 grados. La humedad bajará hasta un 30%, aligerando el ambiente, que podría sentirse un poco pesado por la mañana. Con la puesta del sol a las 21:18, Sevilla cerrará el día con un cielo despejado, perfecto para disfrutar de una agradable velada en la ciudad.

Córdoba: cambio de ambiente con viento fuerte

Las primeras luces del día traen consigo un aire fresco y una inconfundible sensación de cambio en el ambiente. Los cielos, aún tranquilos, prometen un despliegue de sorpresas en las horas venideras, donde el viento comenzará a soplar con fuerza, avivando las nubes en un cielo que pronto podría oscurecerse.

A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados, marcando un contraste notable entre la calma matutina y la posible llegada de lluvias por la tarde-noche, con un 5% de probabilidad. El viento, con ráfagas que alcanzan los 60 km/h, puede generar una sensación térmica más baja de lo esperado. Mejor llevar paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con cielos mayormente despejados que permitirán disfrutar de unas temperaturas agradables, oscilando entre los 12 y 23 grados. Aunque hay leve viento del sur y la posibilidad de algunas ráfagas, no se esperan lluvias significativas durante el día.

Una jornada ideal para pasear por la ciudad o llevar a cabo actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo y soleado invita a disfrutar de cada rincón. Aprovechar este buen tiempo puede ser una excelente forma de conectar con el entorno.

Cielo parcialmente nublado y fresco en Cádiz

Este sábado, Cádiz amanecerá con temperaturas alrededor de 17 grados, en un ambiente que se sentirá un tanto pesado por la alta humedad, que alcanzará hasta el 85%. El cielo estará parcialmente nublado y, aunque hay una baja probabilidad de lluvias por la mañana (10%), los cielos comenzarán a despejarse conforme avance el día. La dirección del viento será del suroeste, soplando a unos 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h.

A medida que la tarde se presente, se espera una temperatura máxima de 20 grados y una sensación térmica que podría llegar a 20 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable. Con solo un 5% de probabilidad de lluvia en la tarde-noche, los caditanos podrán disfrutar de un total de 15 horas de luz con una puesta de sol a las 21:18.

Jaén: nubes y probabilidad de lluvia más tarde

La mañana en Jaén se presenta nublada, con una temperatura que oscila entre los 12 y 13 grados, lo que crea una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avanza el día, las nubes darán paso a una mayor probabilidad de lluvia, sobre todo por la tarde y en la noche, cuando las temperaturas alcanzarán un máximo de 23 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa ligera, ya que la sensación térmica podría ser más elevada durante las horas más cálidas.

Cielo nublado con posibles chubascos en Málaga

Las primeras horas traen un cielo nublado y fresco, con temperaturas que rondan los 17 grados. A medida que avance la mañana, es posible que se registren chubascos intermitentes, aunque el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 24 grados por la tarde.

Con el viento soplando del sur a unos 25 km/h y rachas que podrían llegar a 40 km/h, se recomienda llevar un paraguas a mano. La tarde-noche promete permanecer más estable, aunque algún chaparrón ocasional no puede descartarse.

Granada: ambiente nublado y lluvioso hoy

La jornada amanecerá con un ambiente pesado y nublado, acompañado de temperaturas frescas que rondarán los 11 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será alta, especialmente por la tarde y noche y se prevén ráfagas de viento que aportarán un toque de inestabilidad. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para estar cómodo, ya que la sensación térmica puede descender a 10 grados. Un día para disfrutar en casa mientras se observa el vaivén de las gotas sobre la ventana.

Almería: cielo gris con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo gris y temperatura fresca, con mínimas que rondan los 16°C. A medida que avanza la mañana, se esperan chubascos intermitentes que continuarán hasta la tarde, haciendo que el mercurio suba hasta los 22°C en su máximo.

Con una humedad relativa que alcanzará el 80%, es recomendable llevar paraguas si se planea salir. Las rachas de viento de hasta 15 km/h aportarán algo de frescura, pero no olviden abrigarse bien, especialmente al caer la noche, cuando la sensación térmica podría descender a los 15°C.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET