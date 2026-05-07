Hoy, 7 de mayo de 2026, el tiempo en toda la provincia de Zaragoza se presenta con un cielo poco nuboso por la mañana, que dará paso a nubes por la tarde. Se prevén chubascos y tormentas en el sistema Ibérico, con algunas posibilidades de extenderse al Valle del Ebro. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en el norte y se registrará un viento flojo que se tornará moderado al sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y chubascos al caer la tarde

La jornada en Zaragoza se perfila marcada por un cielo que se despereza lentamente, donde las nubes comenzarán a jugar a esconderse entre claros y sombras. Con temperaturas que oscilarán entre 8 y 21 grados Celsius, la mañana se presentará fresca y tranquila, pero a medida que avance el día, la probabilidad de chubascos se incrementará, especialmente por la tarde-noche. El ambiente se sentirá pesado, con una humedad que llegará hasta el 90%.

Ya por la tarde, el viento del sureste empezará a moverse con una brisa ligera, aunque será prudente tener cuidado, ya que algunas rachas podrían intensificarse. Las temperaturas se mantendrán suaves, pero la sensación térmica podría ser más cálida. Con la caída del sol hacia las 21:07, podemos esperar un anochecer ligeramente nublado, perfumado por un aire fresco que arropará la ciudad tras un día cambiante.

Calatayud: nubosidad y lluvias intensas a la vista

Las nubes oscuras se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día lleno de sorpresas meteorológicas. El aire ya se siente pesado, como si la atmósfera estuviera esperando a soltar su carga. Al amanecer, el cielo gris da paso a una jornada que promete ser muy variable, con lluvias casi seguras y temperaturas que oscilan entre los 6 y 17 grados. A medida que avanza el día, la inestabilidad aumentará, dejando a su paso un panorama de chubascos intensos en la tarde-noche.

La mañana comenzará con un viento moderado del norte, pero a medida que se acerque la tarde, las ráfagas podrían alcanzar hasta 40 km/h. La sensación térmica, particularmente baja, hará que la experiencia al aire libre sea fresca y lluviosa, con una humedad relativa que podría alcanzar el 100%. Para quienes salgan, sería prudente llevar paraguas y abrigarse bien; la tarde promete ser especialmente intensa.

Tarazona: cielo nuboso con posibles lloviznas

El tiempo en Tarazona se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo algo nuboso que se mantendrá principalmente durante la mañana. Las temperaturas serán frescas al inicio, alcanzando un máximo agradable por la tarde, aunque hay posibilidad de algunas lloviznas, especialmente en la tarde-noche, con un viento leve que aportará una sensación renovadora.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando la atmósfera tranquila que se respira. Las actividades diarias se desarrollarán sin inconvenientes, brindando la oportunidad de disfrutar de la belleza de los rincones locales.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET