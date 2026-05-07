China rompe las leyes de la ingeniería con el puente más alto del mundo que cruza el gran cañón de Huajiang y redefine los viajes para siempre

China también tiene el puente más alto del mundo. Recientemente se ha inaugurado una de las megaconstrucciones más importantes del país, que está situada en la provincia de Guizhou, concretamente en el gran cañón de Huajiang. Esta gran obra de la ingeniería ya se levanta 626,01 metros sobre el río Beipan y ya ostenta el récord Guinness al puente más alto del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo puente de China.

China ya no es solo comercio internacional. El gigante asiático es más gigante que nunca por los notables avances que está haciendo en el campo de la tecnología y también en el de la ingeniería. Su última gran megaconstrucción tiene que ver con el puente más alto del mundo que ha levantado en el gran cañón de Huajiang, sobre el río Beipan. Este puente colgante situado en el condado de Zhenfeng, perteneciente a la provincia de Guizhou, se comenzó a construir en 2021 y fue inaugurado el pasado mes de septiembre de 2025.

Desde ese día, China tiene una de las construcciones más imponentes del mundo que levanta 626,01 metros sobre el río Beipan. Este puente tiene 2,8 kilómetros de largo y está sostenido por dos grandes pilones que sostienen esta joya de la ingeniería y que miden 262 metros y 205 metros, respectivamente. Para poder construir esta joya de la ingeniería se han necesitado 22.000 toneladas de acero, que es el triple de lo que se necesitó para levantar la torre Eiffel. Estos muros han sido habilitados para poder disfrutar de actividades como disfrutar en los miradores que proporcionan sus ascensores o tomar un ágape en el Stargazing Bar and Café situado a más de 100 metros de altura.

🇨🇳 | China inaugura el puente más alto del mundo: China abrió el Puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, situado a 620 metros sobre el río y con 1.400 metros de longitud. Construido en menos de cuatro años, reduce el viaje de dos horas a dos minutos y ofrece… pic.twitter.com/LEt8Ws27j6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 4, 2025

China y el puente más espectacular

El puente del cañón Huajiang, situado en el sureste de China, reducirá el trayecto de punta a punta de 70 minutos a un solo minuto y también se espera que sea un gran atractivo para mover el turismo en la zona. Desde que se abrió al público el pasado mes de septiembre, cientos de miles de curiosos han visitado esta megaconstrucción en la que también se ha habilitado un sistema de agua en la parte inferior del hormigón que desprende agua, creando un efecto único de catarata. «Esta caída de agua monumental forma parte de un sistema que transforma el puente en un atractivo turístico», informan los medios locales. Además de por lo espectacular, estas cascadas también absorben las vibraciones producidas por el tráfico y el viento.

Para construir el puente más alto del mundo, China ha invertido 2.100 millones de yuanes chinos, lo equivalente a 250 millones de euros. Una cantidad para nada desorbitada, teniendo en cuenta que iba destinada a la construcción de una de las obras más espectaculares de todo el mundo. Desde el pasado septiembre, China también está en el libro Guinness de los récords por tener el puente colgante más alto del mundo.