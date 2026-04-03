Cielos despejados y vientos suaves en Andalucía: previsión AEMET para hoy

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 3 de abril de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho y el litoral mediterráneo occidental. Las temperaturas máximas ascenderán en el noreste, mientras que en el litoral mediterráneo descenderán, con el resto de la región experimentando pocos cambios. Además, se prevén heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos a moderados, predominando la componente este.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 3 de abril

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto azul claro y sin nubes que amenacen con lluvia. Con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 27 grados, la mañana comenzará fresca, pero a medida que el sol se eleve, la sensación térmica alcanzará los 28 grados, invitando a disfrutar del aire libre. El viento soplará del noreste a una velocidad moderada, aunque con ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Ya por la tarde, el ambiente se mantendrá cálido y agradable, con una humedad que, aunque no será excesiva, podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado. La luz del día se extenderá generosamente hasta las 20:48, permitiendo que los sevillanos aprovechen cada rayo de sol. Sin riesgo de lluvia, hoy es un día perfecto para pasear por las calles de la ciudad y disfrutar de su vibrante vida.

Córdoba: cielo cubierto y viento fuerte

El sol asoma tímidamente en el horizonte, pero la atmósfera en Córdoba se siente cargada, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta cubierto y el viento del noreste comienza a soplar con fuerza, anunciando un día de cambios bruscos.

La mañana se mantendrá fresca, con temperaturas que rondan los 8°C, pero la tarde traerá consigo un notable descenso térmico, alcanzando solo 21°C. Con una probabilidad de lluvia del 65% y ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien. La humedad, que puede llegar hasta el 65%, hará que la sensación térmica sea más intensa, así que no olvides la bufanda.

En Huelva, cielo despejado y ambiente sereno

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 27 grados. Las suaves brisas del viento, que soplarán a unos 15 km/h, aportarán una agradable sensación térmica, aunque no se esperan lluvias en ninguna franja horaria.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La combinación de temperaturas templadas y un ambiente sereno invita a aprovechar cada momento, ya sea en un parque o en la playa.

Ambiente soleado y agradable hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 14°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser más fresca. A medida que avanza la jornada, el sol brillará con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 25°C. La brisa del viento, que sopla del este a una velocidad de 10 km/h, aportará un toque agradable, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

La tarde se presentará igualmente soleada, con un ambiente cálido y una humedad que oscilará entre el 20% y el 75%, lo que podría hacer que se sienta un poco pesado. Sin embargo, no se espera lluvia en todo el día, lo que permitirá disfrutar de las casi 13 horas de luz que nos ofrece el sol, que saldrá a las 08:08 y se pondrá a las 20:48. En resumen, será una jornada perfecta para salir y disfrutar del buen tiempo gaditano.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 9 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 22 grados por la tarde, con un viento suave que aportará una agradable sensación térmica. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y protegerte del sol si planeas estar al aire libre.

Cielo despejado y brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 24 grados, mientras el viento del sureste sopla suavemente a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se prevé que la tarde traiga un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 85%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a los 14 grados.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 24 grados y el sol brillará con fuerza, haciendo que la sensación térmica sea aún más agradable.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá estable, sin riesgo de lluvia, lo que invita a salir y disfrutar de las terrazas. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día en Almería. La mañana arranca fresca con temperaturas alrededor de los 12°C, pero a medida que avanza la jornada, el mercurio subirá hasta alcanzar los 20°C por la tarde, mientras el viento sopla del sureste a 20 km/h, aportando una agradable brisa.

A medida que el sol se eleva, la humedad relativa se mantendrá entre el 25% y el 75%, lo que podría generar una sensación térmica máxima de 21°C. Se recomienda aprovechar la luz del día, ya que la tarde se presentará tranquila, sin probabilidades de lluvia, ideal para actividades al aire libre antes de que el sol se esconda a las 20:33.