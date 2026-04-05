Cielos despejados y vientos moderados en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 5 de abril de 2026, con la presencia de intervalos de nubes altas. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, mientras que los vientos serán flojos a moderados de componente este, destacando un levante moderado en el litoral mediterráneo y en la provincia de Cádiz, donde no se descartan rachas muy fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 5 de abril

Cielo despejado y brisa suave en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. Con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 30 grados, la mañana será fresca, pero el sol, como un tímido invitado, se hará notar con fuerza hacia el mediodía. La brisa suave, con ráfagas que alcanzarán los 40 km/h, aportará un toque de frescura, aunque no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más claro, ofreciendo un respiro ante la humedad que, aunque no será excesiva, se sentirá en el ambiente. La temperatura alcanzará su punto máximo y la sensación térmica podría elevarse, haciendo que el calor se sienta más intenso. Con más de 13 horas de luz, desde la salida del sol a las 08:03 hasta su despedida a las 20:49, será un día ideal para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad, siempre con un ojo en el cielo que promete ser generoso.

Córdoba: cielo gris y viento cambiante

El amanecer en Córdoba se presenta con un cielo grisáceo que anticipa un día de inestabilidad. Las nubes se agrupan en el horizonte, mientras un viento del sur comienza a soplar, trayendo consigo la promesa de cambios. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, alcanzando un máximo de 27°C, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad que ronda el 55%.

La tarde traerá un contraste notable, con cielos más despejados pero un descenso térmico que podría sorprender. Aunque no se prevén lluvias, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h. Es un día para estar preparados: mejor llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que la sensación térmica puede caer a 6°C por la noche.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 28 grados. Aunque se prevé un leve viento de dirección variable, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que las condiciones son propicias para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque. Aprovechar el buen tiempo será una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielo despejado y brisa agradable en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 14 grados y a medida que avanza la jornada, se espera que alcance los 24 grados, brindando una sensación térmica similar. La brisa del este soplará a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 45 km/h, así que es recomendable tener precaución si se está al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado y la temperatura se mantendrá agradable, sin probabilidad de lluvia. La humedad relativa oscilará entre el 25% y el 40%, lo que hará que el ambiente sea bastante cómodo. Con más de 12 horas de luz, gracias a la salida del sol a las 08:05 y su puesta a las 20:50, será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en esta hermosa ciudad.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 12 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 27 grados por la tarde, con una ligera brisa que hará la sensación térmica más agradable. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y un sombrero para protegerte de los rayos solares.

Cielo despejado y brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 15 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 23 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde, ya que podrían presentarse ráfagas de viento de hasta 35 km/h y un aumento en la humedad, que alcanzará el 60%. La noche promete ser tranquila, con temperaturas que descenderán a 16 grados, ideal para pasear bajo un cielo despejado.

Granada: ambiente soleado y agradable hoy

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 11 grados, creando un ambiente fresco y cómodo. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, elevando la temperatura hasta alcanzar los 25 grados por la tarde, con una brisa suave que hará que la sensación térmica se sienta aún más cálida.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que el sol estará radiante. Una buena oportunidad para pasear por las calles de la ciudad y disfrutar de su belleza.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 24 grados, mientras el viento sopla del este a una velocidad media de 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer un cambio en el panorama, con un aumento en la humedad que podría generar algunas nubes. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 16 grados y disfrutar del atardecer que se asomará a las 20:35.