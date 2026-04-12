Cielos cubiertos y chubascos en Andalucía: AEMET advierte de cambios y vientos fuertes

Cielos poco nubosos dominarán en la mitad occidental de Andalucía, mientras que en el resto del territorio se prevén cielos cubiertos con chubascos ocasionales, que podrían ser localmente fuertes y tormentosos, especialmente en las sierras orientales. Además, se espera un descenso de las temperaturas, alcanzando mínimas al final del día en el interior. Los vientos serán moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el litoral y cotas altas y poniente fuerte en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 12 de abril

Cielo nublado y brisa fresca en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes suaves que apenas dejarán escapar un rayo de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 25 grados, la mañana será fresca, pero a medida que avance el día, el calor se hará más presente. La brisa, que soplará desde el noreste a unos 20 km/h, aportará un toque de frescura, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, ofreciendo un respiro a la humedad que, aunque no será abrumadora, se sentirá en el ambiente. La sensación térmica alcanzará su punto máximo en torno a los 25 grados, haciendo que el aire se sienta cálido y acogedor. Con el sol asomándose en el horizonte a las 20:56, los sevillanos podrán disfrutar de unas horas de luz dorada, perfectas para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad. No se espera lluvia, lo que permitirá que la jornada transcurra sin sorpresas.

Córdoba: nubes grises y lluvias inminentes

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 11. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 90% y el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con temperaturas que apenas alcanzarán los 23 grados. La humedad, que puede llegar al 100%, sumará incomodidad a la jornada. Con un 60% de probabilidad de lluvias en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el descenso térmico será notable.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 22 grados. Aunque se prevé un ligero viento del noreste, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será muy placentera. Aprovechar el buen tiempo para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente manera de pasar la jornada.

Cielo despejado y brisa fresca en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 13°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará los 21°C, ofreciendo un ambiente agradable. La brisa del noreste soplará con una velocidad media de 25 km/h y se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, así que es recomendable tener precaución.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero no se espera lluvia en todo el día, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz desde el amanecer a las 07:55 hasta la puesta del sol a las 20:56. La humedad variará entre un 40% y un 100%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado en ciertos momentos. En general, será una jornada fresca y agradable para los gaditanos.

Jaén: cielo cubierto y lluvia constante

La jornada en Jaén se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados, con un ambiente fresco que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

A medida que avance el día, la lluvia será constante, por lo que es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable. Aunque el viento soplará suavemente, la humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual.

Ambiente fresco con lloviznas matinales en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 18 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 22 grados, aunque no se descartan algunas lloviznas intermitentes hasta el mediodía, con una probabilidad del 25%.

Por la tarde, el cielo se despejará y la probabilidad de lluvia será nula, lo que permitirá disfrutar de un clima más estable. Sin embargo, se recomienda estar atento a las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h, especialmente en zonas costeras.

Granada: cielo cubierto y lluvia constante

La jornada en Granada se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana y la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados, con una sensación térmica que podría hacer que el frío se sienta más intenso. A medida que avance el día, la lluvia será constante, por lo que es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien. A pesar del mal tiempo, la belleza de la ciudad siempre tiene su encanto, así que no olvides disfrutar de un buen café caliente en alguna terraza.

Almería: cielo cubierto y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio se elevará hasta los 19 grados, pero la inminente llegada de chubascos intermitentes a partir de media mañana podría alterar la calma.

La tarde se presenta con un cielo más variable, donde la probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender a 15 grados al caer la noche, cuando el sol se despida a las 20:41.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET