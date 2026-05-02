¿Por qué no hay sorteo de la Lotería Nacional este sábado 2 de mayo?

El primer fin de semana de mayo de 2026 llega con cambios en el calendario habitual de la Lotería Nacional. Loterías y Apuestas del Estado ha anunciado la cancelación del sorteo ordinario previsto para el sábado 2 de mayo, una decisión motivada por la celebración del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre al día siguiente.

No hay sorteo de Lotería Nacional el 2 de mayo

La suspensión del sorteo del sábado responde a una práctica habitual cuando se celebran sorteos extraordinarios en fechas muy próximas. En este caso, el evento del domingo 3 de mayo sustituye al sorteo más cercano en el calendario, concentrando toda la atención en una única cita.

Este ajuste permite dar mayor protagonismo a uno de los sorteos más esperados del año, especialmente por su volumen de premios y su carácter conmemorativo.

Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre repartirá un total de 105 millones de euros en premios, lo que lo convierte en una de las grandes oportunidades del año para los jugadores.

El premio más destacado es el premio especial acumulado de 15 millones de euros, que se concederá a un único décimo. A este se suman otros premios principales:

Primer premio: 1.300.000 euros por serie.

Segundo premio: 250.000 euros por serie.

Además, el programa incluye millones de premios adicionales entre aproximaciones, terminaciones y reintegros, alcanzando más de 3,4 millones de premios en total.

Precio del décimo

El precio del décimo para participar en este sorteo extraordinario es de 15 euros, una cantidad habitual en este tipo de eventos organizados por Loterías y Apuestas del Estado.

Día y hora del sorteo

El sorteo se celebrará el domingo 3 de mayo de 2026 a las 21:00 horas. Se realizará mediante el sistema de bombos múltiples, el método tradicional utilizado en los sorteos de la Lotería Nacional.

Dónde ver el sorteo en directo

Los interesados podrán seguir el sorteo en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que retransmite todos los sorteos semanales.

Este Sorteo Extraordinario del Día de la Madre no solo destaca por la cuantía de sus premios, sino también por su carácter especial, vinculado a una fecha muy señalada en España. Una cita que combina tradición, emoción y la posibilidad de conseguir un premio millonario con un solo décimo.