El PSOE sigue defendiendo a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán para allanar el camino hacia la petición de indulto. En esta ocasión, el que ha querido destacar su inocencia y ha tachado de «injusta» la sentencia de los ERE ha sido el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.

Para Cerdán, el caso de los ERE de Andalucía «no deja de ser una mala gestión de unas ayudas que estaban con un propósito muy loable que era ayudar a trabajadores y empresas donde unos irresponsables y chorizos se aprovecharon de ello».

«Fueron unos pocos, pero están pagando en este caso inocentes, como es el caso de los ex presidentes Chaves y Griñán», ha señalado antes de hacer hincapié en que «aquí no ha habido enriquecimiento por parte de nadie, no ha habido financiación de ningún partido, el dinero fue a las empresas y los trabajadores de ellas, y una parte a esos que se aprovecharon de esa situación», ha agregado.

Respecto a los indultos, el secretario de Organización del PSOE ha manifestado que «tienen su procedimiento y es lo que hay que esperar», incidiendo en que, por ahora, sólo se conoce el fallo pero no la sentencia del Tribunal Supremo. «Tenemos que esperar a conocer íntegra la sentencia y luego cada procedimiento tiene su proceso», ha señalado en declaraciones a Europa Press.

escudándose en dicho procedimiento para evitar aclarar si él sería partidario de que se concediera el indulto a los dos altos cargos socialistas.

Cerdán tampoco ha querido responder a si en el PSOE consideran que indultar a Griñán y Chaves podría afectarles en las próximas citas con las urnas, limitándose a esgrimir que «es injusta la sentencia» que pesa contra ellos.

El PSOE ya «cocina» el indulto

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha atacado al PSOE por «cocinar» el indulto a José Antonio Griñán. Feijóo, en este sentido, ha explicado que no tiene «ningún interés personal ni político» en ver en la cárcel a Griñán, pero ha reprobado que el PSOE esté «cocinando» desde el Gobierno el indulto «sin hablar» con los populares ni dar explicaciones a los españoles.

«No es de recibo que dentro del PSOE se esté cocinando un indulto sin hablar con nadie», ha esgrimido, antes de censurar, en declaraciones a los medios en Porto do Son (A Coruña), que no se haya trasladado «explicación» alguna ni al PP ni al conjunto de los ciudadanos.

En su intervención, el dirigente popular ha asegurado entender que la situación de Griñán puede ser «muy dramática» desde el punto de vista «familiar», pero se ha reafirmado en que el de los ERE de Andalucía es «probablemente el caso político de mayor importancia en los 44 años» de democracia en España.