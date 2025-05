Avistan dos tiburones peregrinos en la costa de Marbella: las recomendaciones si te topas con uno

El reciente avistamiento de un tiburón peregrino junto a su cría en las costas de Marbella (Málaga) ha vuelto a poner de manifiesto la riqueza animal del mar de Alborán. «¡Nunca en nuestros 35 años de historia habíamos visto nada igual!», ha afirmado la empresa marbellí del sector náutico que ha difundido el vídeo en sus redes sociales.

El tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) es el segundo pez más grande del mundo, sólo superado por el tiburón ballena, y el más grande del Mediterráneo. Puede alcanzar los 10 metros de longitud y las cuatro toneladas de peso, pero a pesar de su impresionante tamaño y de que su silueta desde la superficie se asemeja a la de un tiburón cazador, tolera muy bien la presencia humana y es inofensivo, puesto que se alimenta de plancton. Sus dientes miden apenas 5 milímetros.

El tiburón peregrino, llamado así por sus largos desplazamientos estacionales, vive en aguas templadas y frías de todos los océanos del mundo, siendo su hábitat principal las costas del Atlántico Norte, el Pacífico Norte, las costas del sur de África y Sudamérica y el mar Mediterráneo. Es objetivo de pescadores por su carne (hasta una tonelada), su aceite (hasta 400 litros) y sus aletas. Esta especie está legalmente protegida en España y en toda la Unión Europea.

Qué hacer si vemos uno

El presidente y director científico de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, Juan Antonio López, ha señalado que el tiburón peregrino es una especie «difícil de ver», y que en el vídeo se observan dos especímenes, «parece que una hembra con su cría, que van en dirección al Estrecho» para cruzar desde el Mediterráneo al Atlántico.

En declaraciones a Málaga Hoy, el experto aconseja a quienes se crucen con este pez que no se acerquen a él, ya que «es muy importante no alterarlo». También recomienda alertar del avistamiento a las instituciones correspondientes.

Tras circular el vídeo en redes sociales, los usuarios no han tardado en comentar las imágenes: «Hola, Decathlon: venía a descambiar la tabla de paddel surf», comenta un internauta. «Es inofensivo y come plancton, pero yo lo veo y me convierto en la primera persona del mundo en correr sobre el agua», escribe otra.

Otros avistamientos en España

El pasado 10 de abril, un pescador de Port de la Selva (Gerona) capturó de forma accidental un tiburón peregrino de 7 metros. El hombre alertó a las autoridades y llevó el pez –una hembra adulta– al puerto.

Al parecer, el tiburón entró en la red del pescador y, al moverse para intentar salir, se enredó aún más y llegó al puerto ya muerto. Técnicos de la Fundación CRAM acudieron al lugar para realizar biometrías del animal y tomar muestras para su estudio.

El verano pasado, otro ejemplar de esta especie se dejó ver en la playa del Porto de Bares, en Mañón (La Coruña). «Por la manera en que se movía, parecía desorientado o incluso enfermo», destacó el alcalde del municipio, Alfredo Dovale.

En agosto de 2023, el cadáver de una cría de tiburón peregrino de unos seis metros de largo apareció varado en la playa de Doniños, en Ferrol (La Coruña), ante la sorpresa de numerosos bañistas. Efectivos de Protección Civil se encargaron de coordinar los trabajos para retirar el cuerpo, que fue despiezado e incinerado.

Años atrás, en 2020, un tiburón peregrino de más de tres metros apareció muerto en la playa de la Barriada de los Pescadores de La Antilla, en Lepe (Huelva).

En este caso, la Policía Local alertó al Seprona de la Guardia Civil y los servicios municipales se encargaron de retirar el animal de la arena.