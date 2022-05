Este domingo, Sevilla se ha convertido en la capital del PP. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente andaluz y candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, han abarrotado un acto de campaña en el que se ha vivido un emocionante momento: cuando los afiliados populares han entonado a capela el himno de Andalucía.

Tras ello, Feijóo ha manifestado que el presidente autonómico que «más ha impactado en la economía, el bienestar y la estabilidad de España es Juanma Moreno». En este sentido, ha pedido al PP andaluz que en la campaña que se iniciará el próximo viernes se centren exclusivamente en hablar de Andalucía, frente a las «provocaciones» y la «crispación» de otros partidos que buscarán hablar de otros asuntos.

Así se ha pronunciado Feijóo durante su intervención en un multitudinario acto público en Sevilla, donde en esta precampaña electoral por los comicios andaluces del 19 de junio ha querido trasladar todo su apoyo al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno.

«Aquí tenemos un partido muy grande, ilusionado, cohesionado, que tiene un proyecto y un líder, Juanma Moreno. El resultado del 19 de junio no lo dirán las encuestas, sino una amplia movilización de los andaluces en las urnas», ha señalado Núñez Feijóo.

Ha expuesto que, durante tres años y medio, Juanma Moreno ha sido capaz de aunar un proyecto que le interesa «al conjunto de los españoles» y se ha convertido en el presidente autonómico que más ha «impactado en la economía, el bienestar y la estabilidad de España»: «Eso ya forma parte de tu historia y de tu aportación a la política».

Ha definido a Moreno como un presidente «tranquilo en las formas e intenso en el fondo», y que, en modo alguno, transmite «visceralidad ni fractura», sino que sólo está empeñado en que las «cosas funcionen». «El de Juanma Moreno es el mejor gobierno para Andalucía. Eso no lo puede desmentir nadie», ha sentenciado Núñez Feijóo.

Ante la inminente campaña electoral, el líder del PP ha indicado que su propuesta es muy sencilla, una amplia movilización del partido para «unir a los andaluces», frente a las «trincheras» y «provocaciones» de otros partidos. «Queremos abrir la casa a la gente que no le gustan las trincheras ni las provocaciones», según ha dicho Feijóo, quien ha pedido a los populares andaluces que durante la campaña se centren en hablar exclusivamente de Andalucía.

«Unamos a los andaluces en un proyecto que vale la pena y que estén orgullosos de su tierra. Saben que esta será una tierra de prosperidad si las ordenamos y organizamos mejor», ha indicado el presidente del PP, para quien «lo más importante en España después de ser presidente del Gobierno de España y de Galicia es ser presidente de Andalucía».

«Yo he venido a ponerme a la orden del PP-A porque este partido está a la orden de Andalucía», ha sentenciado Núñez Feijóo.

Para Núñez Feijóo, «si hablamos de honradez en Andalucía, hablamos del PP» y si hablamos de Andalucía, «ganamos siempre»: «No caigáis en la trampa. A cada insulto, una propuesta; a cada provocación, el futuro de Andalucía, y a cada intento de desviar la atención, Andalucía, Andalucía, Andalucía», según ha pedido a sus compañeros andaluces.

Durante su intervención, Feijóo ha indicado que muchos votantes socialistas que no han cobrado un sueldo del PSOE ya «aceptan en público que Moreno es el mejor presidente» para Andalucía y también «muchos votantes socialistas que tienen un sueldo del PSOE, no lo aceptan en publico, pero sí en privado». «Me lo dicen a mi y yo no cuento quiénes son», ha apuntado.