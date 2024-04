La Andalucía de Juanma Moreno marca dos nuevos hitos: récord en exportaciones y en creación de empleo

La Junta de Andalucía de Juanma Moreno no deja de romper récords. Además del buen dato de confianza empresarial que hemos conocido este viernes en la comunidad, caben destacar otros dos apartados, en los que la comunidad ha marcado máximos: exportaciones y afiliados a la Seguridad Social.

El lavado de cara al que Juanma Moreno ha sometido a Andalucía no es únicamente una cuestión de percepciones, sino de datos. Pese a las constantes críticas infundadas de la izquierda, la realidad pasa porque no hay dato económico que no avale la buena gestión del PP andaluz tras casi cuatro décadas de desastre y corrupción socialista.

Desempleo

Andalucía llegó a superar el millón de parados en la pandemia del Covid-19, sin embargo, el buen hacer de la Junta de Juanma Moreno ha logrado que ese nubarrón negro ya se haya despejado casi por completo y la comunidad ya registre cifras no vistas desde 2007.

Y es que Andalucía celebra estos días que ya han bajado de la barrera de los 700.000 parados, un auténtico hito en una comunidad en la que las políticas socialistas no hicieron más que profundizar en el desempleo… y en la corrupción. Además, cabe destacar que la totalidad de las previsiones siguen apuntando a que el desempleo seguirá cayendo en una comunidad que ha sufrido un cambio radical tras la expulsión del PSOE del gobierno andaluz.

Exportaciones

Pero es que además, las exportaciones andaluzas también han marcado un nuevo récord histórico en los dos primeros meses del año, con 7.009 millones y con un alza del 9,2% interanual. Andalucía, de hecho, es la única comunidad que crece de las cinco regiones con más ventas internacionales, en contraste con la caída del 3% de las exportaciones en España

Las exportaciones de Andalucía lograron un nuevo registro histórico entre enero y febrero de 2024, al alcanzar los 7.009 millones de euros, la mayor cifra contabilizada para los dos primeros meses de un año desde que existen datos homologables (1995), gracias a un incremento interanual de las ventas del 9,2%. Con este incremento, que contrasta con una bajada del 3% del conjunto de las exportaciones de España (31.835 millones), Andalucía se sitúa como tercera del ranking nacional de comunidades exportadoras, con el 10,6% del total, siendo también la única que crece de las cinco regiones con más ventas internacionales.

Según los últimos datos de Andalucía TRADE, la balanza comercial de Andalucía para el periodo enero-febrero muestra un destacado saldo positivo, con una tasa de cobertura del 103%, hasta 12 puntos más que la alcanzada por el conjunto de España (91%), que sufre un déficit de 6.079 millones de euros. Esto responde a que las importaciones realizadas por Andalucía sumaron 6.819 millones de euros, con un descenso del 6,7%, registrándose finalmente un superávit de 103 millones.

Confianza empresarial

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), subió en Andalucía un 2,1% en el segundo trimestre del año en relación al trimestre anterior, encadenando así dos trimestres con alzas, lo que supone 0,6 puntos más que la media nacional, que creció un 1,5%.

Por comunidades, la confianza empresarial aumentó en todas las regiones, excepto en Galicia (-0,9%), Comunidad de Madrid (-0,7%) y Navarra (-0,1%). En el lado contrario, los mayores incrementos se dan en La Rioja (+4,4%), Baleares (+4,3%) y Cantabria, con un ascenso del 3,7%.

A nivel nacional, el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado subió un 1,5% en el segundo trimestre, encadenando así dos trimestres consecutivos de alzas tras el avance del 0,6% que experimentó en el primer cuarto del año.

El aumento de la confianza empresarial para el periodo abril-junio se debe a la mejora del indicador de expectativas, ya que el indicador sobre la situación actual empeoró respecto al trimestre anterior.