El Gobierno andaluz ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento, la pasada madrugada, del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, después de una larga enfermedad.

Así lo ha manifestado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebra este domingo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

El presidente, muy afectado por la muerte de Imbroda, ha indicado que se cancelan los actos que estaban previstos este lunes en Madrid con motivo de la celebración del Día de Andalucía.

Los restos mortales de Javier Imbroda han sido trasladados al Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), donde se celebra una misa durante este domingo por la tarde, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación y Deporte.

El también exseleccionador nacional de baloncesto fue diagnosticado de cáncer de próstata en 2016, enfermedad que logró superar, pero en la que volvió a recaer el pasado año. Por expreso deseo de la familia, que agradece todas las muestras de apoyo recibidas, su despedida se pretende realizar en la más estricta intimidad.

Juanma Moreno ha trasladado su pésame y un fuerte abrazo a la familia de Imbroda, a quien ha calificado como una «gran persona» y un «buen amigo». «Nada más que por haberlo conocido y haber compartido con él estos tres años y medio ha merecido la pena esta legislatura. Era una gran persona, con una larga trayectoria deportiva, especialmente vinculada al baloncesto en la Selección Española, llegando a ser olímpico», ha agregado.

Asimismo, ha recalcado que era una persona «con mucha capacidad y un brillante y magnífico consejero de Educación». Moreno ha indicado que tras haberse vivido ayer una jornada «feliz» en el PP por el resultado de su congreso nacional, hoy nos hemos «despertado con esta triste noticia».

«Es una pérdida muy dura en términos personales para mí porque era un buen amigo y una perdida durísima también para el Gobierno, porque era un consejero de los fuertes que lo estaba haciendo bien. Es un día triste y complejo para mí», ha expresado el jefe del Ejecutivo andaluz.

Dolor en Andalucía

Políticos andaluces de todas las ideologías han reaccionado este domingo a la «trágica noticia». «Siempre es repentino, inesperado y doloroso», ha lamentado en sus redes sociales el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, Elías Bendodo.

«Hemos perdido a Javier Imbroda. Compañero en el Gobierno, de infinita humanidad que, en cada desempeño en su vida, ha sabido servir a España, a Andalucía y ha sido un enorme ejemplo de valores y entrega», ha manifestado.

Su compañero en el Gobierno, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha lamentado este hecho con un «qué día más triste». «Ha sido un honor estar a tu lado. Gracias por tu dedicación, esfuerzo y saber hacer. Todo mi cariño hacia tu familia y todos aquellos que tuvieron la enorme suerte de conocerte y trabajar contigo», ha dedicado al fallecido.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, también ha dedicado palabras a Imbroda. «Hemos compartido tanto, me has enseñado tanto, has significado tanto… Valores del deporte llevados a la política, compañerismo, lealtad, y siempre haciendo vestuario con tus compañeros. Fue un privilegio jugar este partido en la Junta a tu lado, míster», ha manifestado.

Su compañero en la Junta, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha dado su pésame a familiares y amigos. «Se va un gran compañero y ejemplo de superación hasta el último de sus días», ha publicado.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ganadería Sostenible, Carmen Crespo, ha escrito palabras para Imbroda, quien «ha sido un hombre luchador, humano, inteligente que nos tocó a nuestro lado».

Asimismo, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha lamentado «profundamente» el fallecimiento de su compañero, «un hombre luchador e inspirador, un referente en el deporte, en la política y en la vida».

Su compañera de partido y gobierno, la consejera de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, ha dedicado sus palabras al consejero: «Te recordaré con tu ilusión, fuerza y ganas para cambiar Andalucía. Con tu coraje y tu inteligencia. Como luchador incansable. Siempre estarás en mi corazón y en el cielo de los campeones».

En otras instituciones, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado sus condolencias. «En la memoria de todos nos queda su legado al deporte como entrenador y seleccionador nacional y su talante dialogante. Ha sido un gran luchador hasta el último momento», ha escrito.

Con respecto a políticos, también ha reaccionado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien ha lamentado «mucho la pérdida». «Imbroda era una persona luchadora con la que siempre mantuve una relación especialmente cordial. Descanse en paz y mis condolencias a su familia y amigos», ha publicado en redes sociales.

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha mostrado su dolor por «esta maldita enfermedad, que a todos nos toca y que nos ha vuelto a golpear llevándose a uno de los nuestros, una gran persona y un apasionado de Andalucía».

El presidente de Vox Andalucía en el Parlamento, Macario Valpuesta, ha «lamentado profundamente» el fallecimiento del consejero, «un hombre bueno y cabal que no dejó de trabajar hasta el final».

Por último, el grupo del PP en Andalucía también ha trasladado en redes sociales su «más sentido pésame» a los amigos y familiares de Imbroda, algo a lo que se han unido los grupos políticos de Cs, PSOE, Vox, Unidas Podemos y Adelante Andalucía.

El Gobierno traslada su pésame

El Gobierno de España también ha lamentado la muerte de Javier Imbroda, de quien ha destacado su «capacidad de diálogo» y «entrega».

«Gran tristeza al conocer el fallecimiento de Javier Imbroda (…), un histórico de nuestro deporte, luchador, dialogante y comprometido servidor público», ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en redes sociales, un dolor al que se han sumado también muchos otros altos cargos del Ejecutivo central.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha subrayado su «entrega, trabajo y capacidad de diálogo». «Compartíamos el objetivo de la mejora de la Educación. Descanse en paz», ha señalado también en redes sociales.

«Que descanse en paz y que los suyos encuentren consuelo en el recuerdo», ha deseado, por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

«Lamento mucho el fallecimiento de Javier Imbroda, un referente de nuestro baloncesto. Todo mi cariño a su familia, a sus amigos y a la Junta de Andalucía, donde dedicó su talento a la educación», ha reivindicado también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, también se ha unido a los mensajes en recuerdo a Imbroda y ha expresado sus «condolencias» para la familia, amigos y el Gobierno de la Junta de Andalucía.

La exministra de Educación Isabel Celaá también se ha confesado «impresionada» por la muerte «temprana» del consejero, una persona «afable y cercana» con la que compartió «mucho momentos» cuando estaba en el cargo, ha recordado.