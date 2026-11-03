La alcaldesa socialista de Moriles (Córdoba) tiene el portal de transparencia inutilizado y lo achaca a «falta de personal»

La alcaldesa socialista de Moriles (Córdoba), Francisca Carmona Alcántara, tiene prácticamente inutilizado el portal de transparencia del Ayuntamiento, donde los ciudadanos no pueden consultar documentos fundamentales sobre la gestión municipal, como los contratos menores, las subvenciones concedidas o los bienes patrimoniales. La regidora justifica esta situación por la «falta de personal» y las numerosas bajas que, según explica a OKDIARIO, afectan actualmente a la plantilla municipal y dificultan la actualización de esta herramienta.

Carmona lleva al frente del Consistorio desde 2007, cuando accedió por primera vez a la Alcaldía. Desde entonces ha revalidado su mandato en sucesivas convocatorias electorales y en 2023 volvió a conseguir la mayoría absoluta para el PSOE. Sin embargo, casi dos décadas después de su llegada al gobierno municipal, el espacio destinado a garantizar el acceso público a la información del Ayuntamiento presenta importantes carencias.

La página web municipal cuenta con un apartado específico de transparencia dividido en tres grandes bloques: publicidad activa, datos abiertos y participación. Es precisamente en el primero de ellos donde se encuentran algunas de las deficiencias más significativas. Esta sección debería permitir a los vecinos consultar información institucional, económica, normativa y organizativa del Consistorio, pero numerosos apartados aparecen completamente vacíos.

Es el caso de la relación de inmuebles municipales, tanto los de propiedad del Ayuntamiento como aquellos que se encuentran en régimen de arrendamiento u otras situaciones. Tampoco se puede consultar el régimen de intereses, actividades y bienes de los altos cargos municipales, una información relevante para conocer el patrimonio y las posibles actividades de los responsables públicos.

La situación se repite en el apartado económico y financiero. El último presupuesto que aparece referenciado es el correspondiente a 2023, aunque al acceder al enlace tampoco se encuentra disponible el documento para su consulta. Por tanto, los ciudadanos no pueden acceder desde este espacio a la documentación presupuestaria que debería permitirles conocer las previsiones económicas municipales.

Otro de los apartados sin contenido es el relativo a las subvenciones y ayudas públicas concedidas. La web no muestra información sobre los importes, objetivos, finalidades o beneficiarios de estas ayudas. Lo mismo sucede con los contratos menores formalizados por el Ayuntamiento, cuya publicación debería incluir información detallada sobre los importes y las empresas adjudicatarias, con una periodicidad al menos trimestral.

En el bloque de participación, por su parte, sí se pueden consultar las actas de los plenos, aunque el último documento disponible corresponde a la sesión del 25 de junio de 2026. Por el contrario, las secciones dedicadas a las juntas de gobierno y las comisiones informativas no muestran reuniones ni documentos disponibles. La agenda institucional tampoco ofrece información sobre la actividad pública de la alcaldesa. Al consultar los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026, el calendario aparece completamente vacío.

Esta situación afecta directamente a las obligaciones de publicidad activa recogidas en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Su artículo 8 establece la obligación de publicar información económica, presupuestaria y estadística, incluyendo los contratos, las subvenciones concedidas y la relación de bienes inmuebles de titularidad pública. La norma también contempla que esta información debe publicarse de forma periódica y actualizada para facilitar el control de la actividad pública.

«Tenemos poco personal», asegura la alcaldesa

Preguntada por OKDIARIO por estas carencias, Francisca Carmona ha atribuido la situación a la falta de trabajadores disponibles para mantener actualizado el portal. «Tenemos poco personal que le dé tiempo de alimentar el portal de transparencia», ha explicado la regidora, que asegura que el Ayuntamiento atraviesa un momento complicado por las numerosas bajas existentes en la plantilla y los procesos de selección que se encuentran actualmente en marcha.

La alcaldesa ha querido desvincular esta situación de una supuesta falta de voluntad de facilitar información a los ciudadanos. «No es por falta de transparencia, sino por falta de personal que nos permita ponerlo al día», ha defendido. Según su versión, el Consistorio intenta actualizar algunos contenidos cuando se formalizan contratos, aunque reconoce que el portal está «un poco más abandonado» debido a las dificultades organizativas.

Carmona también ha asegurado que el Ayuntamiento facilita la documentación a los vecinos que la solicitan por otras vías. Como ejemplo, ha señalado que recientemente respondió a un ciudadano interesado en consultar determinados contratos, cuyos expedientes fueron puestos a su disposición para que pudiera acudir a examinarlos presencialmente. Asimismo, ha indicado que la documentación se facilita a los grupos de la oposición por correo electrónico.