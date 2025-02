El actor Óscar Terol pide perdón por el «bochorno» de su chirigota negacionista: «Profanamos un templo»

El actor y humorista donostiarra Óscar Terol ha pedido «disculpas» tras su actuación este domingo en la chirigota negacionista Abre los ojos de los carnavales de Cádiz, y ha reconocido que fue un «espectáculo bochornoso». El público, descontento con la calidad escénica y musical de la chirigota, boicoteó la actuación con abucheos, gritos y cánticos que la hicieron inaudible.

El cómico, que se dejó ver en el programa Vaya Semanita o en la serie Allí Abajo, ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que explica su versión de lo sucedido. Tiene la «sensación artística de haber profanado un templo», en referencia al Gran Teatro Falla, que considera «la meca del ingenio y del humor». Defiende la «libertad de expresión» y califica la chirigota de «alternativa». No pide perdón por sus ideas, pero sí por cómo se desarrolló la actuación, sin «ninguna intención de entretener ni divertir» al público, que detectó la falta «de intención estética y artística». Al final la chirigota acabó siendo un «desastre» del que no está «nada orgulloso».

El vídeo, publicado este lunes, dura ocho minutos y arranca así: «Menudo lío que se montó ayer con la chirigota. Va a ser difícil que me perdones, lo sé, pero tengo que intentarlo. El domingo se vivió en el Teatro Falla de Cádiz un espectáculo bochornoso del que participé y quiero ofrecer una explicación porque está siendo un día bastante complicado. Hace unos meses una persona me entrevistó y me propuso participar en una chirigota alternativa en el carnaval de Cádiz. Yo que me dedico al humor y al oír las palabras chirigota, Cádiz, carnaval, Teatro Falla… me ilusioné, porque estar ahí es la meca del ingenio y del humor. Que la chirigota sea alternativa o no, pues bueno, yo también he visto mensajes alternativos en chirigotas, en contra del sistema y en contra de muchas cosas».

«Fui a Cádiz entendiendo que iba a un sitio donde se puede ejercer la libertad de expresión. Me mandaron las canciones y sólo me aprendí una, no me daba tiempo a más. Era una canción con la que estaba de acuerdo en algunas cosas y en otras no tanto, pero pensé: ‘Bueno, esto estará dentro de un gran espectáculo y habrá algo artístico que lo envuelva’. Se me nubló la vista, me cegó la ilusión de estar dentro de las tripas del Teatro Falla», explica Terol.

«Al llegar a Cádiz vi que la agrupación no tenía el concepto estético que yo imaginaba: eran unos disfraces un poco precarios, de supermercado. Mi disfraz era una bata blanca. No pintaba bien. Al entrar al Teatro Falla ves las otras chirigotas que están actuando, con sus disfraces uniformados, y tú dices: ‘Lo nuestro es otra cosa, pero bueno, tira, vamos a intentar defenderlo desde el humor’. Salimos al escenario y vimos la hostilidad desde el primer momento. Ves que la agrupación no está igualmente preparada que otras, y empieza el desastre, el bochorno, el sufrimiento», continúa.

Sobre la pantalla que iba proyectando mensajes sobre la pandemia, las vacunas, la fumigación con chemtrails o la irradiación con antenas, Terol ha dicho que sabía que iban a poner imágenes, pero no sabía cuáles: «Me parece que no son adecuadas para ese momento, son más de vídeo de Instagram y de mensaje publicitario que de otra cosa».

«El público captó esa carencia de intención estética y artística y empezó el bochorno, el sufrimiento y el abucheo, con razón. Aunque no toda. Creo que hubo palabras e insultos que estaban fuera de lugar. Yo lo pasé fatal, horrible. Pido disculpas a la gente del carnaval de Cádiz por el espectáculo bochornoso a nivel estético y artístico. No pido disculpas por tener las ideas que tengo. Algunas coinciden con los mensajes de las canciones, otras no, pero creo que cualquier idea se puede defender dentro del marco del humor y del arte, como hago en mis espectáculos. Yo digo lo que pienso, pero primero, sobre todo, procuro entretener y divertir. El domingo no había ninguna intención de entretener ni divertir a la gente, sino de lanzar un mensaje árido, pornográfico y con intención de concienciar, que para mí a veces es un error. No se conciencia a base de hostias, sino poco a poco, contagiando», recalca.

«Por la ilusión, por haber dado mi palabra, me vi envuelto en un espectáculo bochornoso del que no estoy nada orgulloso. Este día está siendo durísimo para mí, porque creo que he decepcionado a muchas personas y también a mí mismo. Quizá me tenga que pedir perdón. Pido disculpas también a los miembros de la agrupación, que igual piensan que ahora me estoy traicionando, y no, simplemente caí donde no tenía que haber caído, pero os defendí dignamente en el escenario», añade.

En su mensaje final, reconoce el «error» y espera una oportunidad para resarcirse: «Sólo pido que baje el nivel de los insultos. Soy consciente del error cometido. Me encantaría un día poder curar esta herida que se me ha abierto con la ciudad de Cádiz. Tengo la sensación de haber maltratado o profanado un templo. Es una sensación extraña, pero no ha muerto nadie y el IBEX 35 tampoco va a bajar por nuestra culpa. Es un error y ya está. Todo el mundo tiene derecho a tener opinión y a expresarse, pero el domingo no se acertó. Viva el carnaval, viva Cádiz y sigamos viviendo».

Tras la polémica actuación, el Ayuntamiento de Cádiz ha defendido la «libertad total» del concurso, tanto de lo que se canta como de las reacciones del público, y se ha mostrado abierto que se estudie la posibilidad de poner en marcha una preselección en un certamen que, hasta ahora, siempre ha dejado actuar a cualquier agrupación sin revisar previamente su repertorio.