Los 12 asesores que el PSOE de Sevilla ha colocado en la Diputación siendo cargos socialistas

La Diputación de Sevilla cuenta entre el personal vinculado al grupo socialista con una docena de asesores que, según la información recogida en una imagen difundida por el Partido Popular de Huévar (Sevilla), tienen o han tenido responsabilidades políticas en distintas instituciones, principalmente ayuntamientos de la provincia y el propio partido. El listado pone el foco en los perfiles políticos de los asesores del Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla y detalla los cargos que han desempeñado algunos de ellos.

El primero de ellos es Francisco Javier Carrasco Navarro, que fue alcalde de Lora del Río entre 2022 y 2023 y posteriormente ejerció como concejal y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento.

El segundo asesor es David Díaz García, concejal y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Coria del Río desde 2023, además de secretario general del PSOE en este municipio. Le sigue Manuel Bejarano Álvarez, ex alcalde de La Puebla del Río y actualmente concejal del PSOE en la oposición en el Ayuntamiento.

La relación incluye también a Antonio Francisco Pradas Torres, uno de los perfiles con mayor trayectoria política. Fue alcalde de El Rubio entre 1995 y 2004, diputado en el Congreso por Sevilla durante las legislaturas X, XI y XII y secretario de Política Federal de la Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2016.

Otro de los nombres destacados es Francisco Brenes Gamboa, que figura como alcalde de Arahal en la actualidad. También aparece Antonio Campos Ruiz, ex alcalde de Alcalá del Río y representante del Grupo PSOE en INPRO, organismo dependiente de la Diputación de Sevilla.

La lista continúa con Gloria Cals Pozo, subdirectora del Distrito Norte del Ayuntamiento de Sevilla y candidata del PSOE al Consistorio hispalense en las elecciones municipales de 2023, donde ocupó el número 30 de la candidatura.

En el octavo puesto aparece María del Carmen Galindo Ramírez, concejala y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Paradas. El documento añade que fue candidata del PSOE al Parlamento de Andalucía por Sevilla en 2026.

El noveno nombre es José Manuel Rodríguez Carrasco, que figura como director general de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla. Por su parte, Cristóbal López Villatoro aparece como asesor de la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla y candidato del PSOE al Consistorio sevillano en 2023, en el puesto número 21.

También aparece María Esther Gil Martín, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, donde ha ejercido como delegada de Educación y Gobierno Interior. Además, fue delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla entre 2016 y 2019. Cierra la lista Raúl Castilla Gutiérrez, actualmente ocupando la Alcaldía de Sanlúcar la Mayor y ejerciendo como Coordinador de Hacienda en la Diputación de Sevilla.

El listado reúne, sin lugar a duda, perfiles con trayectorias políticas municipales, provinciales y autonómicas, junto a personas que han ocupado puestos orgánicos dentro del PSOE. Entre los once nombres aparecen alcaldes y exalcaldes, concejales, portavoces socialistas, candidatos electorales y antiguos cargos de distintas administraciones.