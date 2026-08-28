Malas noticias de la AEMET: Andalucía dice adiós al oasis térmico y ya hay día para la vuelta de los 37 grados

Andalucía dice adiós al oasis térmico y ya hay día para la vuelta a los 37 grados, llegan malas noticias de la AEMET. Lo peor que podría pasar en estas próximas jornadas se convertirá en una realidad, cuando pensábamos que el tiempo nos daba un importante respiro, nos encontramos con todo lo contrario. Esperaríamos empezar a ver señales de este otoño que se mueve a toda velocidad, pero la realidad, puede ser muy distinta.

El tiempo pasa a toda velocidad y puede darnos más de una sorpresa, lo que tenemos por delante es una situación que se complica por momentos y no es que nos haga avanzar hacía una nueva estación, sino que podemos estar viendo todo lo contrario. El tiempo puede ser un camino del todo inesperado en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera diferente. Es hora de saber qué puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

La AEMET no trae buenas noticias

No trae buenas noticias una AEMET que parece que tiene muy clara una situación que se va complicando por momentos, lo que tenemos por delante, podría acabar siendo un problema para aquellos que desean dormir por la noche o disfrutar de una cierta tranquilidad.

Vamos a enfrentarnos claramente a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. La situación que tenemos por delante se va complicando y puede acabar siendo lo que nos hará pensar en determinados cambios.

La realidad es que tenemos por delante un destacado giro del tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Es hora de saber qué puede pasar en una comunidad en la que el giro radical que nos estará esperando, puede llegar a ser épico.

De un casi otoño a una vuelta a las profundidades del otoño, la realidad es que nos enfrentaremos a una nueva realidad que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta.

Andalucía dice adiós al oasis térmico y ya hay día para la vuelta de los 37 grados

Hay día para la vuelta a los 37 grados, Andalucía dice adiós al oasis térmico y sentiremos que, de nuevo volvemos a lo peor de un verano que parece que puede volver a convertirse en un problema. En algunos puntos del país, se pueden registrar cifras próximas a los 40º.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos nubosos en el tercio oriental, sin descartar chubascos y tormentas, más probables durante la primera mitad del día y en Almería, donde pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de rachas de viento muy fuertes, tendiendo a quedar cielos poco nubosos a partir de la tarde; cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas mínimas en descenso o con pocos cambios; máximas en descenso notable en el extremo oriental, en ascenso en el resto. Vientos fuertes de componente oeste en el extremo oriental de madrugada; vientos de poniente moderado en el Estrecho, ocasionalmente fuertes por la tarde; vientos flojos variables en el resto, con predominio de componente norte en el interior y de oeste en el litoral».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes en el extremo oriental. Descenso notable de temperaturas máximas en el extremo oriental».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé una tendencia a la estabilización en la Península con el alejamiento del sistema de bajas presiones protagonista en fechas previas. No obstante persistirá un predominio de cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste y Cantábrico, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Galicia, Asturias y León. Serán más intensos a primeras horas cuando podrían ser localmente fuertes en el oeste de Galicia, tendiendo a menos a lo largo del día. Con baja probabilidad también podrán afectar a zonas aledañas de forma aislada. Cielos nubosos con nubes medias y altas en Baleares, Melilla y extremo este peninsular donde tenderá a despejar. Se prevé que generen tormentas ocasionales, en general secas, pero que podrían ser localmente fuertes en puntos del extremo sureste. Poco nuboso o despejado en el resto de la Península. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en el norte de las islas montañosas; poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en el tercio noroeste peninsular, con calima en el tercio sureste, Melilla y Baleares. Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad occidental de la Península, de forma localmente notable en el extremo noroeste, y bajarán en Baleares y en el tercio este peninsular, donde también lo harán de forma locamente notable. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso, salvo en Canarias y Galicia con pocos cambios. No bajarán de 20 grados en litorales mediterráneos y bajo Ebro».