Las nubes harán su aparición en buena parte de la provincia, tras una mañana de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y el viento, que soplará flojo del suroeste, se tornará variable y moderado en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con riesgo de chubascos

La jornada en Bilbao se despierta con un cielo algo nublado, como si estuviera estirando los brazos tras una larga noche. La temperatura matutina se sitúa alrededor de 16 grados, ofreciendo un comienzo agradable. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, haciendo que la brisa sea refrescante, aunque el ambiente será un poco húmedo, con una sensación térmica que puede llegar a los 15 grados.

Ya por la tarde, el cielo se mostrará más despejado, alcanzando una máxima de 29 grados, perfecto para disfrutar del sol que se asoma como un tímido visitante. Sin embargo, hay que estar alerta, ya que hay un pequeño riesgo de chubascos hacia la noche, con temperaturas que descenderán a los 18 grados al caer el sol a las 20:53. Más de 13 horas de luz nos acompañarán, propicias para disfrutar de la belleza y las sorpresas que nos brinda el tiempo de esta increíble ciudad.

Cielos nublados y lluvia inminente en Baracaldo

Las nubes oscuras se reúnen sobre Baracaldo, presagiando un día en el que el tiempo jugará sus cartas más inestables. La mañana empieza fresca, con temperaturas que rondan los 16 grados y un cielo bastante cubierto, mientras el viento comienza a hacerse notar a unos 10 km/h, llevando consigo la promesa de lluvia.

A medida que avanza la jornada, la mañana se tornará más inquietante con una probabilidad del 20% de lluvia, que podría intensificarse por la tarde-noche con rachas de viento que alcanzarán los 35 km/h. El contraste es evidente: un arranque templado frente a un final de día más frío, donde los termómetros podrían marcar hasta 28 grados, pero la sensación térmica podría ser diferente. Es recomendable llevar paraguas si planeas salir; la inestabilidad no dará tregua.

Guecho: ambiente cálido con nubes dispersas

La jornada en Guecho comienza con un amanecer fresco, con temperaturas alrededor de 17 grados y un cielo que se presentará parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia es baja por la mañana, apenas un 5%, lo que permite disfrutar de unas horas de luz desde el amanecer a las 07:31. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una temperatura máxima de 26 grados, aunque la sensación térmica puede sentirse un poco más alta.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente a un 15%, pero sin previsión de tormentas. Las ráfagas de viento se mantendrán moderadas, con picos de 30 km/h, lo que podría dar un toque fresco a la tarde. La humedad puede ser notable, con un máximo del 75%, lo que hará que el ambiente se sienta un poco pesado, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas rondarán los 19 grados. Disfrutemos de este día que nos brinda aproximadamente 13 horas de luz antes de que se ponga el sol a las 20:54.

Santurce: mañana mayormente despejada con nubes

El tiempo en Santurce se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 27 grados. La mañana será mayormente despejada, aunque podría haber algunas nubes en la tarde, acompañadas de una leve probabilidad de lluvia. El viento soplará suavemente de dirección oeste, contribuyendo a un ambiente agradable para disfrutar del día.

Ideal para pasear por sus parques o disfrutar de un café al aire libre, esta jornada invita a las actividades cotidianas. Con un entorno tranquilo, es un buen momento para conectarse con la ciudad y disfrutar de sus encantos.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

Esta jornada en Basauri se presenta con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables que rondarán los 15°C al amanecer. A medida que avance el día, el sol hará su aparición luciendo espléndido, haciendo que la temperatura alcance su punto máximo de 29°C por la tarde, aunque con un ligero riesgo de lluvia al caer la noche.

Para disfrutar al máximo del tiempo, es recomendable vestirse con prendas ligeras durante el día y quizás llevar una chaqueta para la frescura de la noche. Un día ideal para salir a pasear o tomar un café al aire libre y disfrutar de la vida local.

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