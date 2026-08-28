Así reaccionó Harald de Noruega ante el sarcófago de 1,8 millones en el que será enterrado: «Espero que esté bien acolchado»

La muerte del rey Harald de Noruega a los 89 años ha abierto una nueva etapa para la monarquía noruega y ha devuelto al foco uno de los asuntos que el propio soberano dejó preparado en vida: su sepultura. Harald y la reina Sonia llevaban tiempo vinculados a un proyecto tan solemne como reservado, un sarcófago diseñado por uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos de Noruega y destinado a convertirse en su última morada. Las obras comenzaron hace alrededor de año y medio y el proyecto ha permanecido rodeado de discreción, hasta el punto de que buena parte de sus características se han mantenido en secreto. El propio Harald llegó a bromear sobre el lugar en el que algún día descansaría con esta frase: «Espero que esté bien acolchado».

Un proyecto rodeado de absoluto secretismo

La particularidad de las futuras tumbas de Harald y Sonia es precisamente que, pese a que se conoce su existencia y hasta el presupuesto destinado a ellas, prácticamente todo lo demás permanece bajo llave. El Gobierno noruego aprobó en 2024 una partida de 20 millones de coronas noruegas, alrededor de 1,8 millones de euros, para la creación de los sarcófagos de los Reyes. El proyecto fue encargado al prestigioso estudio noruego Snøhetta, responsable de algunos de los edificios contemporáneos más reconocibles del país.

La decisión de mantener el diseño en secreto no es casual. A diferencia de otras monarquías europeas, que han mostrado públicamente cómo serán los lugares de descanso de sus soberanos antes de que estos fallezcan, la Casa Real noruega ha optado por preservar la sorpresa. De hecho, está previsto que el resultado final no se haga público hasta después de la muerte de Harald o Sonia.

Las obras comenzaron hace aproximadamente un año y medio y todavía no han terminado. El secretismo alcanza incluso a los detalles más básicos del diseño, por lo que no se sabe cómo serán exactamente los sarcófagos ni qué aspecto tendrá el conjunto una vez instalado.

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La última morada estará en el castillo de Akershus

Lo que sí está perfectamente definido es el lugar que acogerá los restos de los Reyes. Harald y Sonia serán enterrados en el mausoleo real situado bajo la capilla funeraria de la fortaleza de Akershus, en Oslo, uno de los enclaves históricos más importantes de Noruega.

Allí ya descansan otros miembros de la familia real. El mausoleo alberga los restos del rey Haakon VII y la reina Maud, además de los del rey Olav V y la princesa heredera Märtha. Los nuevos sarcófagos ocuparán el espacio situado a la izquierda de las dos tumbas dobles que ya existen en este lugar.

El emplazamiento tiene además una enorme carga histórica. La capilla funeraria fue diseñada por el arquitecto Arnstein Arneberg y forma parte del conjunto de la fortaleza. Construida en piedra caliza y con mármol en su interior, se convirtió en el lugar destinado al descanso de los miembros de la familia real noruega. La última vez que se produjo un enterramiento allí fue en 1991, cuando falleció Olav V, padre de Harald.