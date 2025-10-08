12.000 metros cuadrados, kart indoor y bolera: el centro de ocio que llega a esta ciudad de Andalucía

Este otoño, Andalucía dará la bienvenida al mayor centro de ocio indoor de Europa. Se tarta de Mega Ozone Bowling Sevilla, un complejo de entretenimiento de más de 12.000 metros cuadrados situado en el Centro Comercial Aleste Plaza. La compañía Ozone Bowling, responsable del proyecto, asegura que se trata del mayor complejo de ocio indoor de Europa. Según Nicolás Quereda, consejero delegado de Ozone Bowling, «queremos que Sevilla viva el ocio como nunca antes. Este centro no es sólo el más grande, es también el más innovador y el que marcará tendencia en Europa».

El concepto se basa en ofrecer entretenimiento para todas las edades, con actividades que van más allá de los clásicos bolos y salas de cine. Dentro del complejo, los visitantes podrán disfrutar de máquinas recreativas, simuladores, arcade, pistas de hielo (Icezone), camas elásticas (Brincozone) y otras atracciones que combinan diversión y tecnología. El karting eléctrico es una novedad destacada en la capital andaluza.

Mega Ozone Bowling Sevilla, el nuevo centro de ocio en Andalucía

Mega Ozone Bowling Sevilla no es un centro de ocio convencional. Su objetivo es ofrecer experiencias únicas, combinando deporte, entretenimiento y gastronomía en un mismo espacio. Entre sus principales atractivos se encuentran:

24 pistas de bolos de última generación, equipadas con tecnología Neoverse y acompañadas de una pantalla panorámica de más de 40 metros, que permitirá seguir los marcadores, estadísticas y contenidos visuales de forma interactiva.

Karting indoor 100% eléctrico para que los visitantes puedan competir en un circuito seguro, moderno y respetuoso con el medio ambiente.

Un mega hinchable de 1.000 metros cuadrados para pequeños y mayores.

Zona gastronómica con marcas locales, como Pizzerías Del Poble.

10 salas de cine premium, gestionadas por Cines Axion, con asientos ergonómicos, sonido envolvente y proyecciones de alta calidad.

La apertura de este centro de ocio en Andalucía tendrá un gran impacto en la economía de la provincia. Se prevé la creación de 50 nuevos puestos de trabajo directos, sumándose así a los más de 500 empleados que Ozone Bowling ya cuenta en sus 30 centros distribuidos por toda España.

Además, la llegada de este nuevo centro consolida la presencia de Ozone en Sevilla, siendo este el segundo complejo de la marca en la ciudad tras la apertura del centro en Torre Sevilla en 2021. Mega Ozone Bowling Sevilla busca convertirse en un referente europeo en entretenimiento indoor.

La combinación de boleras de última generación, karting eléctrico, salas de cine premium, mega hinchables y una oferta gastronómica completa lo convierte en un espacio único en Europa. El centro también se perfila como un lugar ideal para eventos corporativos, reuniones familiares y celebraciones, gracias a la versatilidad de sus espacios y la amplitud de su infraestructura. Conclusión

La apertura de Mega Ozone Bowling Sevilla marca un antes y un después en el ocio de Sevilla Este y del área metropolitana. Con más de 12.000 metros cuadrados, 24 pistas de bolos, karting eléctrico, salas de cine premium y una amplia oferta gastronómica, el centro se perfila como el mayor y más innovador complejo de ocio indoor de Europa.

«El complejo de Aleste Plaza será el segundo centro de Ozone en Sevilla (tras la apertura en Torre Sevilla en 2021) y el quinto en Andalucía. Con este proyecto, la compañía reafirma su liderazgo tras sorprender en 2024 con el macrocentro del Campo de Gibraltar, hasta ahora el mayor complejo de ocio indoor en el continente. El estreno en Sevilla marca sólo el inicio de una ambiciosa estrategia de crecimiento. En los próximos meses, Ozone Bowling abrirá nuevos centros en Torrevieja, Santander y Granada, además de otras localizaciones que se anunciarán próximamente.

Ozone Bowling, empresa pionera en ocio y entretenimiento, cuenta actualmente con 30 centros de ocio en España. Desde su nacimiento, Ozone no ha parado de crecer y suma ya más de 500 empleados, además de varios proyectos en curso, entre los que destacan nuevas aperturas en Granada, Torrevieja y Santander. Dentro de sus centros, los visitantes pueden disfrutar no solo de boleras de última generación, sino también de las últimas tendencias en ocio indoor: máquinas recreativas, simuladores, arcade, karting eléctricos (Fast Zone), mega hinchables (Hoop by Ozone), camas elásticas (Brincozone), pistas de hielo (Icezone) y mucho más», detalla Ozone Bowling en su web.