Las redes se mofan de Garzón por creer que ‘salva’ a los jóvenes de apostar durante el Mundial

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado a través de sus redes sociales que la población y la gente más jóven estará protegida «al fin» de los juegos de apuesta porque España no tendrá publicidad de juegos de azar en el Mundial de fútbol de Catar. Esta afirmación por parte del dirigente político ha provocado la risa de múltiples usuarios que no han dejado pasar la oportunidad para mofarse de tal ingenuidad.

En un rato empieza un mundial de fútbol que ha levantado muchas controversias. No es para menos. Pero también hay una certeza: será un mundial que en España no tendrá publicidad de juegos de azar y apuestas. La población y la gente más joven estará protegida por fin. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) November 20, 2022

Si ya has solucionado la ludopatia!

Descansa una temporada — javi (@javib1919) November 20, 2022

Asimismo, Garzón también ha sido criticado por la laxitud de sus palabras al describir la polémica en torno a la celebración del Mundial en un país que no respeta los derechos humanos. En concreto, el ministro de consumo ha señalado que el Mundial de fútbol «ha levantado muchas controversias» y que no es para menos.

El hecho de ver gradas atestadas de hombres (gradas vedadas a las mujeres, salvo excepciones y embozadas en burkas) en los estadios, también protege a la gente joven. A las mujeres jóvenes, cataríes, en concreto. Según ellos. Tampoco vas a criticar este mundial machista??? — Ángel Luis Llamas (@AmgelLlamas) November 20, 2022

No es la primera vez que Alberto Garzón protagoniza una polémica de este tipo. En el pasado mes de junio llegó a afirmar que el encarecimiento de alimentos como la sandía se debía a «los fenómenos climáticos» que azotaban España. En este sentido, no dejó de recomendar el consumo de melón y sandía aunque estaban a un 139% y un 50% más caras de lo habitual. Pero el lío con las frutas no fue la única ocurrencia del ministro de consumo. También apostó por colocar cámaras en los mataderos o no comer carne cuatro veces a la semana «para estar dentro de los límites del planeta».