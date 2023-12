Los independentistas de Mallorca han recuperado presencia en la calle tras haber sido desalojados del poder. Es la manifestación que cada 30 de diciembre convocan las entidades soberanistas lideradas por la formación Més per Mallorca que durante ocho años ha formado parte del Govern de Armengol y que ahora está en la oposición.

Unas 1.400 personas han participado en la manifestación a favor de la independencia de Mallorca y, por extensión, de lo que denominan Països Catalans. El año pasado, el acto congregó a unas 300 personas. La llegada al poder del PP con Marga Prohens al frente parece que ha animado algo al movimiento independentista pero la cifra de participantes sigue muy alejada de las 6.000 personas que tomaban la calle años atrás. Eran los años del Procés catalán.

Junto a Més per Mallorca han convocado la manifestación la Asamblea Soberanista de Mallorca, el Grupo Blanquerna, Esquerra Independentista de Mallorca y el sindicato Stei. Todas estas entidades habían llamado a la ciudadanía a movilizarse «por una Mallorca antifascista y en catalán».

Los manifestantes han portado preferentemente banderas esteladas y han proferido gritos a favor de la independencia, de los Països Catalans, en defensa de la educación exclusivamente en catalán y contra el Govern de Marga Prohens y su pacto con Vox. «Por una Mallorca libre y en catalán, somos Països Catalans» ha sido uno de los lemas más coreados junto a «Mallorca en catalán» o «Mallorca per qui l’habita, no per qui la visita».