Huracán Melissa en directo: cómo avanza, categoría 5, trayectoria actual y daños en Jamaica y Cuba

El huracán Melissa continúa intensificándose mientras se aproxima a Jamaica con vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora, según el último parte del Centro Nacional de Huracanes de EE UU. La isla se prepara para recibir una tormenta de categoría 5 que ya ha dejado b torrenciales, cortes eléctricos y daños en República Dominicana y Haití, mientras el sur de Cuba permanece en alerta máxima.

La Organización Meteorológica Mundial advierte de una “situación catastrófica” y califica a Melissa como “la tormenta del siglo” para Jamaica. La Cruz Roja estima que al menos 1,5 millones de personas podrían verse directamente afectadas. En medio de los preparativos, ya se han registrado tres víctimas mortales por accidentes relacionados con la tala de árboles.

Desde este momento, seguimos en directo todos los movimientos del huracán Melissa: su trayectoria, los efectos en tierra, las reacciones oficiales y el minuto a minuto de una jornada que podría marcar un antes y un después en la región.

Trayectoria actual del huracán Melissa

El huracán Melissa se desplaza con fuerza hacia el Caribe, manteniendo su categoría 5 y vientos sostenidos de hasta 295 km/h. Según el Centro Nacional de Huracanes de EE UU, su trayectoria apunta directamente a Jamaica, donde se espera que toque tierra en las próximas horas. El sistema avanza desde el este con una velocidad de traslación que podría intensificarse, afectando también a zonas del sur de Cuba y Haití.

Impacto del huracán Melissa en Jamaica y Cuba

Jamaica ya comienza a sentir los efectos del huracán Melissa, con lluvias torrenciales, cortes eléctricos y evacuaciones en zonas costeras. En Cuba, las autoridades han activado protocolos de emergencia en las provincias del sur, mientras se monitorean posibles inundaciones y deslizamientos de tierra. La Cruz Roja estima que al menos 1,5 millones de personas podrían verse directamente afectadas por el paso del ciclón.

Última hora del huracán Melissa en vivo

Seguimos minuto a minuto la evolución del huracán Melissa, con actualizaciones constantes sobre su intensidad, trayectoria y consecuencias en tierra. Las autoridades locales y organismos internacionales están emitiendo comunicados urgentes, mientras los equipos de rescate se movilizan en las zonas más vulnerables. El riesgo de daños estructurales y cortes de servicios básicos es elevado.

Alertas meteorológicas por el huracán Melissa

La Organización Meteorológica Mundial ha calificado la situación como “catastrófica” y advierte que Melissa podría convertirse en la tormenta más destructiva que ha enfrentado Jamaica en décadas. Las alertas se extienden también a República Dominicana, Haití y Cuba, donde se han activado planes de contingencia y se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.

Qué significa que Melissa sea categoría 5

La categoría 5 es el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson, utilizada para clasificar huracanes según la intensidad de sus vientos. Melissa supera los 295 km/h, lo que implica un potencial destructivo extremo: techos arrancados, árboles derribados, cortes masivos de energía y daños severos en infraestructuras. Solo unos pocos huracanes alcanzan esta categoría cada década.

Zonas afectadas por el huracán Melissa

Además de Jamaica, el huracán Melissa ha provocado lluvias intensas y cortes eléctricos en República Dominicana y Haití. El sur de Cuba se encuentra en alerta, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba y Granma. Las autoridades han ordenado evacuaciones preventivas en áreas costeras y zonas propensas a inundaciones.

Reacciones internacionales ante el huracán Melissa

Organismos como la ONU y la Cruz Roja movilizan recursos ante el riesgo humanitario en el Caribe.

Consejos de seguridad ante el huracán Melissa

Las autoridades recomiendan permanecer en refugios seguros, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las instrucciones de protección civil. Es fundamental contar con agua potable, alimentos no perecederos, linternas y baterías. También se aconseja mantener cargados los dispositivos móviles y tener a mano los números de emergencia locales.