Cómo protegerte de inquilinos morosos profesionales: llega la cláusula antimorosidad al contrato de alquiler

Uno de los mayores temores de las personas que tienen un piso en alquiler es que los inquilinos dejen de abonarles las mensualidades. Lo cierto también es que hay personas que dejan de pagar el alquiler de la vivienda porque no pueden y no tienen la intención premeditada de no abonar la renta, pero también hay otros inquilinos que son auténticos profesionales del impago y la morosidad.

Estos arrendatarios tienen –normalmente– un perfil determinado que te dará algunas pistas para saber si estás ante un inquilino con peligro de impagos o no. Por ejemplo, estos morosos profesionales conocen perfectamente las leyes y los trucos para engañar a los propietarios que, al no tener suficientes herramientas para detectarlos, se ven inmersos en problemas de impagos, subarrendamientos, desperfectos, y destrozos en sus viviendas.

Síntomas frecuentes de los morosos que te harán sospechar

Los síntomas más frecuentes que se repiten en el moroso profesional y que son una señal de que algo va mal son que ofrecen hasta cinco o seis meses de renta por adelantado con el fin de vencer la resistencia de los propietarios ante inquilinos que no presentan ningún tipo de documentación para acreditar sus ingresos. Probablemente, esas sean las únicas cantidades que cobren los propietarios y el resto de las veces ya no cobren más.

Otra señal que debe hacer dudar al arrendador es que haya incongruencias entre los documentos aportados para justificar los ingresos: por ejemplo, que los ingresos que se declaran no coinciden con la renta presentada. O que el inquilino moroso pida que los suministros de las viviendas sigan a nombre de los propietarios.

Evitar morosos recurrentes: cláusula antimorosidad en el contrato de alquiler

Para evitar a los morosos recurrentes, idealista cuenta con la cláusula antimorosidad en el contrato de arrendamiento que indica al inquilino que puede ser incluido en el registro de morosos de idealista si no paga la renta.

Una señal que debe despertar las alertas del propietario es que el candidato no quiera firmar el contrato de alquiler por incluir esta cláusula.

Si, pese a firmar el contrato, el inquilino incurre en el impago, podrás añadirlo en la base de datos de morosos de idealista. Así, le será más difícil seguir engañando a más propietarios, pues las agencias inmobiliarias que trabajen con el registro de morosos sabrán que es un profesional de la morosidad.

Para añadir al moroso en la base de datos de morosidad de idealista necesitarás un comprobante del envío del requerimiento de pago de idealista. También necesitarás el DNI o NIF del propietario de la casa y el contrato de alquiler.

Si eres una agencia inmobiliaria, deberás tener el documento que te autorice a actuar en nombre del arrendador de la vivienda que gestionas.

Quién puede incluir esta cláusula antimorosidad

Esta cláusula está disponible tanto para arrendadores particulares, como para las agencias inmobiliarias. Si eres un particular, puedes crear tu contrato de alquiler para tu vivienda con idealista.

Dicho contrato ya lleva incorporada la cláusula antimorosidad, es gratuito, sólo necesitas registrarte en idealista, está redactado en base a la ley actual y puedes firmar el contrato con tu móvil o en papel, pero sin necesidad de DNI electrónico.

Si eres una agencia inmobiliaria, te recomendamos añadir esta cláusula a tu contrato de alquiler de vivienda para evitar a los inquilinos morosos recurrentes. ¿Cómo? Primero asegúrate de que tu contrato es válido legalmente. Puedes descargarte nuestro contrato modelo que ya lleva la cláusula antimorosidad incluida.

Si a pesar de tomar esta medida preventiva tienes un impago, podrás añadirlos a nuestra base de datos de morosos y así tendrá más difícil seguir engañando a más propietarios.

También puedes copiar la cláusula en tu contrato modelo y añadirla como último punto en tu contrato:

Protección de datos. Inclusión en fichero de morosidad

1. Los datos personales que el Inquilino facilite durante la relación contractual serán tratados por el Propietario con la finalidad de gestionar el contrato de arrendamiento y sobre la base de dicha relación contractual. El Propietario no comunicará los datos personales del Inquilino a terceros, salvo cuando sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. El Propietario conservará los datos en tanto que la relación contractual se mantenga vigente, conservándolos posteriormente, debidamente bloqueados, por el plazo de prescripción de las acciones de acuerdo con la normativa civil aplicable. El Inquilino podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y a la portabilidad de sus datos, así como a la limitación del tratamiento de los mismos, dirigiéndose al Propietario en la dirección que figura en el encabezamiento del presente contrato, y acreditando debidamente su identidad. Asimismo, el Inquilino tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

2. El Propietario informa al Inquilino que en caso de impago de las cantidades de la renta, sus datos personales podrán ser cedidos al fichero de solvencia patrimonial negativo gestionado por Base de Datos de Morosidad Inmobiliaria, S.L.U. en base al interés legítimo de prevención del fraude. En caso de incorporación de los datos de impagos del Inquilino en un fichero de solvencia patrimonial negativo, el Inquilino recibirá, en el plazo máximo de un mes desde la inscripción de la deuda en el fichero, una comunicación del titular de dicho fichero informándole de la incorporación de sus datos personales en el mismo.