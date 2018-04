El director de TV3: “La guerra contra el Estado hay que hacerla en Barcelona, Hospitalet y Badalona”

Tan sólo unos meses antes de ser nombrado director de la televisión pública TV3, el periodista Vicent Sanchis daba conferencias en los locales de la ANC arengando a los independentistas para seguir adelante con el golpe de Estado.

En la charla que pronunció en junio de 2016, invitado por la ANC de Tàrrega, Sanchis recalcó que “la independencia es la única garantía y posibilidad que tenemos de ser un país moderno y en progreso”. Y constató que a la CUP “le votan los ricos de Sant Gervasi, que son idiotas porque si un día gobierna la CUP lo perderán todo”.

Toda una muestra de la neutralidad del periodista valenciano que hoy maneja un presupuesto anual de 300 millones de euros públicos, para mantener en marcha el canal público TV3 como una maquinaria del odio contra España.

Durante su conferencia, Vicent Sanchis reprochó a la CUP que no centre su estrategia en conquistar el voto en las poblaciones del llamado cinturón rojo de Barcelona, que tradicionalmente votaban al PSC y ahora lo hacen a Ciudadanos (C’s).

“A la CUP le votan los idiotas”

“Si algo le reprocho a la CUP”, afirmó, “es que ellos están por la guerra contra el sistema, pero sólo la hacen en lugares en los que no hace falta. La guerra contra el sistema y contra el Estado hay que hacerla en el área metropolitana, Hospitalet, Cornellá y Badalona, porque es donde hay más gente que cree que vale la pena estar en España, gente que vota a opciones políticas españolistas como Ciudadanos, el PSC y Podemos. Allí es donde la CUP debe hacer proselitismo”.

En cambio, constató el actual director de TV3, a la CUP sólo le votan “los antisistema catalanistas de Gràcia y los anticapitalistas catalanistas independentistas del barrio de Sants. Muy bien, enhorabuena, ya lo sabíamos”, ironizó.

También les votan en el barrio de “Sant Gervasi los idiotas. Yo no entiendo que los ricos voten a la CUP, porque lo perderán todo si un día gana la CUP. Pero hay gente que son masoquistas, qué le vamos a hacer ¿Dónde no les votan? En Nous Barris, que es donde les tendrían que votar. Eso no lo están haciendo bien”.

Vicent Sanchis también advirtió de que Podemos está capitalizando buena parte del voto antisistema en Cataluña. Ensanchar la base social del independentismo, argumentó, “quiere decir convencer a la gente, a los colauistas, a los podemitas, a la gente de Pablo Iglesias e ICV”.

La independencia, “la única garantía”

“Pero no les convenceremos”, añadió, “porque ya están muy politizados y son ellos los que están convenciendo a independentistas para que les voten en las elecciones españolas o al Ayuntamiento de Barcelona. Peor no se puede hacer”.

“Ensanchar las bases del independentismo”, insistió el actual director de TV3, “es ser capaces de generar ilusión y demostrar que con un Estado catalán podríamos funcionar mejor que ahora”.

Y propuso dirigir la estrategia de los secesionistas en otra dirección: “Para mí es más importante ganar a las 100.000 personas que votaron a Unió [el partido de Durán Lleida], que ahora no tienen un referente político y pueden ir a parar a Ciudadanos, al PP o quedarse en casa”.

“A esas 100.000 personas tenemos que hacerles entender que aunque ellos no quieren la independencia, la independencia es la única garantía y posibilidad que tenemos de ser un país moderado y en progreso”.

Tan sólo nueve meses después de pronunciar esta conferencia, en la que se mostraba como un hooligan independentista, Vicent Sanchis fue nombrado por el Parlament director de TV3, la televisión pública que hoy sigue funcionando como el principal órgano de propaganda de los secesionistas.