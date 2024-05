Éste es el gran misterio del desierto de Mojave: las piedras se mueven solas hasta 60 metros

En el paisaje abrasador del Valle de la Muerte, un fenómeno intrigante y enigmático ha cautivado a la comunidad científica durante décadas: las misteriosas piedras que se mueven solas en el desierto de Mojave. Estas piedras que parecen moverse solas a través del suelo, dejando tras de sí extraños rastros, han desconcertado a quienes las han observado. ¿Cuál es el secreto detrás de este movimiento tan extraño en mitad del desierto?

Las piedras en cuestión son rocas pesadas y planas que se encuentran en el lecho seco del lago Racetrack Playa, situado en el Valle de la Muerte. A pesar de su peso, han dejado impresionantes rastros largos y sinuosos en la superficie del suelo, como si las arrastrara una especie de fuerza invisible.

A lo largo del tiempo, se han planteado numerosas teorías para explicar el misterioso fenómeno de las piedras que se mueven solas en el lago Racetrack Playa. En un principio, se consideraron los remolinos de viento como una posible causa, pero los experimentos con motores de avión solo lograron mover rocas de pequeño tamaño, descartando esta teoría.

Posteriormente, se especuló sobre la presencia de alfombras de algas que podrían facilitar el deslizamiento de las rocas cuando hacía mucho viento. Sin embargo, esta hipótesis fue desechada debido a que el suelo permanece mayormente seco durante gran parte del año y se congela durante el invierno, lo que descarta la presencia de algas.

Otra teoría sugería que durante las noches de invierno, se forman placas de hielo en el suelo, lo que reduce el rozamiento de las rocas y les permite moverse más fácilmente. Sin embargo, esta explicación no es suficiente para explicar completamente el fenómeno.

Go at your own pace. The mysterious moving rocks within Racetrack Playa @DeathValleyNPS are pushed along by a rare combination of ice & wind, moving only a few minutes out of a million.https://t.co/CsQGYTZXk2

Pic by Shu Xu (https://t.co/7u0uZGuWtK) #California pic.twitter.com/V7noksfTFa

— US Department of the Interior (@Interior) January 4, 2021