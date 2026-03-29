La carretera con la recta más larga de España: está en Castilla-La Mancha y tiene 23 km consecutivos sin curvas

En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, un tramo de carretera ha llamado la atención de conductores y viajeros por su singularidad: 23 kilómetros consecutivos sin curvas.

Este segmento de la carretera N‑301, que conecta El Provencio (Cuenca) y Minaya (Albacete), es oficialmente el tramo recto más largo de España, una rareza que sorprende fuera de las autopistas de peaje.

Ésta es la ubicación exacta de la carretera con la recta más larga de España

El tramo rectilíneo de la N‑301 alcanza 23 kilómetros sin ningún giro significativo, lo que lo convierte en la sección más recta del país. Esta linealidad se debe a las condiciones geográficas de la región: un terreno llano y homogéneo que permitió a los ingenieros diseñar la ruta sin desvíos.

Aunque no es la carretera más larga de España (ese título lo ostenta la N‑340, la Carretera del Mediterráneo con más de 1 200 kilómetros), sí se destaca como una curiosidad única dentro de la red nacional.

Características de la N‑301 y su tramo recto en Castilla‑La Mancha

La N‑301 históricamente conectaba Madrid con Cartagena, atravesando Albacete y Murcia. Algunos tramos se han transformado en autovía, como la A‑31 y la A‑30, pero el segmento entre El Provencio y Minaya conserva su rectitud casi perfecta.

Conducir por este tramo ofrece una experiencia hipnótica: la monotonía del paisaje y la ausencia de curvas o cambios visuales drásticos requieren que los conductores mantengan la atención de forma constante.

Además, la rectitud permite a quienes viajan en coche o moto disfrutar de la sensación de velocidad sostenida sin interrupciones, convirtiéndose en un atractivo informal para los amantes de la conducción.

Turismo y curiosidades en los alrededores de esta carretera de Castilla-La Mancha

El entorno de este tramo recto también ofrece oportunidades turísticas. Los municipios cercanos, como El Provencio y Minaya, conservan la arquitectura tradicional manchega y ofrecen rutas rurales que permiten complementar la visita a la carretera con gastronomía local y paseos por campos abiertos.

La zona es además conocida por sus cielos despejados y paisajes extensos, ideales para fotógrafos y aficionados a la naturaleza.

Otras carreteras rectas destacadas en España

Aunque el tramo manchego es el más largo sin curvas, existen otras carreteras notables. Éstas son algunas de las más destacadas:

BA‑035 en Badajoz , conocida como la Carretera de la Golondrina.

, conocida como la Carretera de la Golondrina. A‑222 en Zaragoza, con 17 kilómetros consecutivos de rectitud.

Todas comparten un factor común, y es que se trazan sobre paisajes abiertos, donde el terreno llano facilita un diseño lineal.

Estos son los riesgos de conducir en el tramo recto más largo de España

A pesar de su aparente seguridad, la ausencia de curvas puede generar monotonía y reducir la alerta del conductor, un fenómeno conocido como hipnosis de la carretera. Para quienes recorren este tramo, es recomendable seguir estos consejos:

Realizar descansos periódicos.

Evitar distracciones durante la conducción.

Mantener alta concentración a lo largo de los 23 kilómetros.

Estas precauciones son esenciales incluso en trayectos que parecen sencillos debido a la linealidad de la vía, asegurando así una conducción segura y consciente.