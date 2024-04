Los 4 rooftops de Madrid para disfrutar de vistas en las noches más cálidas

Cuando te encuentras en una de los increíbles rooftops de Madrid, es difícil no pensar en la famosa frase «De Madrid al Cielo», ¿verdad? Aunque pueda sonar repetitiva, esta expresión se ha convertido en el lema no oficial de la ciudad por una buena razón: encapsula perfectamente la sensación de estar en lo más alto de la capital.

Los rooftops se han convertido en la última tendencia del ocio madrileño. Desde aquí arriba podemos admirar las vistas más impresionantes de Madrid. Algunas terrazas miran hacia la vibrante Gran Vía, mientras que otras ofrecen vistas panorámicas que abarcan desde la Casa de Campo hasta los edificios más icónicos, como el Palacio Real.

The Principal Madrid

Uno de los mejores rooftops de Madrid es la terraza de The Principal, adornada con una exuberante variedad de plantas, es un auténtico oasis urbano que ofrece impresionantes vistas de los edificios más emblemáticos de Madrid. Déjate llevar por la serenidad de este lugar mientras disfrutas de una coctelería de autor excepcional, donde encontrarás tanto creaciones innovadoras como clásicos reinventados con un toque audaz y original.

Para completar esta experiencia culinaria única, puedes sumergirte en la deliciosa selección de tapas, donde lo tradicional se fusiona con lo contemporáneo para deleitar tu paladar. O atrévete con las burgers & more, que te transportarán directamente al cielo gastronómico de Madrid en cada bocado. Y no te marches sin probar los exquisitos postres, que son el broche de oro perfecto para esta experiencia gastronómica en las alturas de la ciudad.

Terraza Sabatini

Ubicada en el corazón de Madrid, la Terraza de Sabatini se erige como uno de los mejores rooftops de Madrid. Un lugar ideal para disfrutar de una velada con tapas y raciones, acompañada de una amplia selección de cócteles y copas, todo ello mientras se contempla una de las puestas de sol más exclusivas de la ciudad.

Son múltiples los motivos que convierten a la Terraza de Sabatini en uno de los rincones más destacados de Madrid. Sus impresionantes vistas al Palacio Real y sus Jardines sorprenden gratamente a los habitantes de la ciudad, ofreciendo una experiencia inesperada y encantadora. Además, su variada oferta gastronómica de tapas y raciones, perfecta para compartir entre amigos, añade un toque informal y lleno de encanto a la experiencia.

Hotel Emperador

Incluso cuando el termómetro desciende, los planes de terraza continúan en la bulliciosa capital madrileña, y la terraza climatizada del Hotel Emperador se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de una tarde animada con amigos o de un aperitivo lleno de sabor, todo ello mientras se contempla las impresionantes vistas de la Gran Vía.

El hotel ofrece a lo largo de todo el año una propuesta gastronómica irresistible, destacando sus exquisitas tapas gourmet y una variada carta de opciones para picar que complementan a la perfección los deliciosos cócteles y las copas que se preparan con esmero en la terraza cubierta de la décima planta.

Terraza Santo Domingo

El restaurante La Terraza del Santo Domingo emerge como un refugio en el corazón de Madrid, situado en la azotea del Hotel Santo Domingo y abierto cada día de la semana. Dispone de una zona al aire libre en la parte superior, perfecta para disfrutar de copas y sumergirse en la atmósfera del «tardeo» madrileño, así como una terraza acristalada y completamente acondicionada para que se pueda disfrutar durante los 365 días del año.

Descubre el irresistible Menú Degustación por solo 36 euros por persona. Comienza con un Dúo de Croquetas de Jamón Ibérico y Gambas, seguido por un Ramo de Ensaladilla y Crepes Rellenos de Pato y Setas. Continúa con un Arroz de Boletus y Carrillera de Ternera y Medallones de Solomillo al Pedro Ximénez. Para finalizar, disfruta de la deliciosa Tarta de Tres Quesos. ¡Una experiencia gastronómica única que no querrás perderte!

Mejores rooftops del mundo

Una tendencia que ha conquistado las principales ciudades del mundo es la proliferación de bares con terrazas en las azoteas de los edificios, conocidos como rooftops, en ciudades de todo el mundo, como Madrid. Este fenómeno no conoce fronteras y se ha convertido en una moda global que abarca varios países.

Recientemente, la revista Time Out ha elaborado un ranking con los mejores bares rooftop del mundo, incluyendo dos establecimientos españoles. El Sky Bar by Seen en Lisboa se lleva el primer puesto, mientras que el primer representante español, la terraza del Hotel Pulitzer, se sitúa en el puesto número 13. Aunque quizás no ofrezca las vistas más impresionantes de la ciudad, su ubicación estratégica en el corazón de Barcelona proporciona una vista aérea única.

Justo dos puestos después, en el número 15, se encuentra el Ginkgo Restaurante & Sky Bar de Madrid. Al caer el sol, esta terraza en el piso 12 se transforma en un escenario para la música en vivo, ofreciendo una mezcla de jazz, funk, éxitos de los 80 y 90, así como música house ibicenca durante toda la semana.