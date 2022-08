Ana Losada (Asamblea Escuela Bilingüe): «La Generalitat está en insumisión permanente»

“La Generalitat está en una insumisión permanente”. Lo dice Ana

Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB),

asociación ciudadana que se ha convertido (en los medios, en la

calle y en los juzgados) en un dolor de cabeza para el gobierno

independentista catalán de Pere Aragonès. En una entrevista a

HOY RESPONDE de OKDIARIO, Ana Losada analiza los últimos

actos de desobediencia de la Generalitat o de acoso a los colegios

públicos que han querido aplicar la sentencia del 25% de español.

“Es una vergüenza -dice que el gobierno catalán haya instado a 10

escuelas a no aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia

de Cataluña”.

Ana Losada denuncia que -por acción u omisión- “la Abogacía del

Estado trabaja en connivencia con la Generalitat por orden del

Gobierno”. Cree que “es intolerable en un estado de derecho” que

actúe así “mientras se incumple la Constitución, las leyes, el

Estatuto y se pisotean los derechos de los alumnos catalanes”.

“Produce estupor -señala- el pacto del gobierno de España con la

Generalitat para beneficiar sólo los intereses del PSOE. Manda el

mensaje de que cualquiera que alcance un pacto político tiene vía

libre para incumplir las leyes”.

Por eso, cree que “las palabras de Sánchez pidiendo a Ayuso que

cumpla la ley son una burla” y destaca el “cinismo total” de Félix

Bolaños hablando de la “desjudicialización” de la política catalana y

la promoción del catalán: “Nadie, ni aquí ni en el resto de España,

quiere que no se estudie en catalán. Lo que hay son asociaciones

subvencionadas por la Generalitat que quieren que en Cataluña no

se pueda estudiar en castellano y quieren transmitir que el

castellano es una lengua ajena a Cataluña”. Y concluye: “En

Cataluña no se puede estudiar en castellano”.

Acoso y amenazas

Ana Losada denuncia “el acoso y el peaje social” que sufren las

familias que acuden a la AEB para que les ayude a reclamar

español para sus hijos: “Estamos en un callejón sin salida”. Cuenta

que las caras más visibles de la AEB, como ella, “hemos recibido

amenazas en nuestros teléfonos y whatsapp”. Para Ana Losada, “la

Generalitat fomenta “la hispanofobia” con los mensajes de

amenazas que recibimos”.

La Generalitat ya prepara, además, un decreto para imponer el

catalán en las guarderías y escuelas de educación infantil, de 0 a 6

años: “Lo llevan imponiendo en las guarderías desde los años 90,

pero ahora con ese decreto con el que dejarán sin margen a los

directores de las escuelas quieren enviar el mensaje de que ellos

mandan en las escuelas catalanas y que hacen lo que quieren”.

Imposición del catalán y eliminación del español desde la guardería,

pero también lavado de cerebro y acoso al niño que use el

castellano. Describe Ana el juego descubierto en una escuela

pública a raíz de la brutal agresión de una profesora

independentista a un alumno: “Le llamaban el juego de las bolas.

Los niños tenían en clase un número de bolas. Perdían o ganaban

más dependiendo de que no hablaran castellano ni en el pasillo ni

en el patio. Al final de cada semana, la coordinadora de estudios y

la profesora que fue denunciada por agresión pasaban por las

clases para que los niños delataran a sus compañeros que hubieran

hablado castellano en el patio o en los pasillos”.

El Tribunal Supremo acaba de anular los proyectos lingüísticos de

dos escuelas catalanas por no respetar el 25%: “Es que la

inmersión lingüística no es legal en ninguna edad ni en ninguna

etapa escolar. El castellano ha de ser lengua vehicular porque lo

dice la Constitución directamente. Ni siquiera emana de las leyes de

educación española o catalana”

Manifestación en Barcelona

“Escuela de todos”, que agrupa diversas asociaciones de defensa

del español en las aulas, entre ellas la AEB, ha convocado una

manifestación el 18 de septiembre en Barcelona bajo el lema:

“Español, lengua vehicular”. Los organizadores quieren poner

autobuses a disposición de todo aquel que quiera unirse desde

fuera de Cataluña.

Ana Losada destaca que “queremos decir basta y visibilizar el

enfado de la sociedad catalana. Queremos decir que no se puede

jugar con los derechos de los alumnos ni con los derechos de más

de la mitad de la sociedad catalana que somos castellano

hablantes. Que no se puede soportar la situación de imposición

lingüística como la que vivimos”. Y se lamenta: “No es lógico ni

normal que el Gobierno de España nos haya desamparado”.