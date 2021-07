La influencer Marina Yers ha vuelto a encender las redes al contar una de sus intimidades más desagradables, la joven tiene por costumbre vomitar. Esa acción que el cuerpo realiza cuando hay alguna enfermedad, Yers decide hacerlo de forma voluntaria. El hecho de que sea una persona seguida por miles de personas preocupa a un sector sanitario que debe hacer frente a algunas prácticas como esta, que no son nada saludables. Vomitar sin motivo alguno no es sano, ni natural, es un acto voluntario que puede provocar problemas de salud graves.

Las redes arden con el comentario de Marina Yers confesando su afición a vomitar

«Últimamente me encanta vomitar, lo hago cada dos días y siento que me limpio»

Marina Yers. Un millón y medio de seguidores en Instagram. Los Trastornos de Conducta Alimentaria son algo MUY serio y MUY grave. pic.twitter.com/2SFg8skG5x — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) July 3, 2021

La bulimia es una enfermedad muy grave que consiste en comer para después vomitar de forma voluntaria. Los trastornos de la alimentación están en el orden del día, especialmente entre los más jóvenes. Para evitarlos se necesita una correcta alimentación y la ayuda profesional en caso de detectarse cualquier problema. Las palabras de Marina Yers han sentado como jarro de agua fría a unos profesionales sanitarios que deben hacer frente a este tipo de enfermedades que pueden llegar incluso a costar la vida.

Según afirma en sus redes sociales: «Últimamente me encanta vomitar. Lo hago cada dos días y siento que me limpio». Puntualiza que tiene la regla, con lo cual no está embarazada, es decir, se trata de un acto totalmente voluntario que hace para ‘limpiar’ su cuerpo. La cuenta de Enfermera Saturada que es una de las que está atenta a todo lo que sucede en redes no ha dudado en compartir este vídeo de Marina para lanzar un mensaje a la población.

Los trastornos de la conducta alimentaria son algo muy grave, no hay que fomentarlos y menos apoyarlos de esta manera en redes sociales ante miles de personas que pueden ver en ella un ejemplo a seguir. La influencer ha dado un paso más allá generando cientos de comentarios. Algunos afirman que: “Yo creo que este video en concreto lo ha hecho aposta para que se hable de ella, porque hasta los organismos unicelulares saben que lo que dice es de ser muy corta y/o querer provocar”.

La polémica está en marcha y convierte a Marina Yers en Trending Topic, a la espera de que aclare sus palabras o deje de difundir un mensaje en el que hable de los beneficios de vomitar. La comunidad médica ha lanzado una alerta contra estas palabras.