Todos hemos podido ver en algún momento durante las últimas semanas el vídeo viral de una niña pequeña a la que le «encanta el tequila». Se ha convertido en uno de los dúos más virales de la red social de TikTok y es que el vídeo con la voz de la pequeña mexicana está dando la vuelta al mundo, ¡y no nos extraña! Pero, ¿quién es Marina y por qué le encanta el tequila? ¿Cómo fue grabado el vídeo más viral de TikTok del momento? Te lo contamos a continuación.

Marina, la niña a la que le encanta el tequila, ¿quién es?

Marina es la prima de Álvaro Álvarez, el autor del vídeo de TikTok más viral del momento. Según parece, Álvaro grabó a su prima preguntándole si le gustaba el tequila y ella dio una respuesta muy espontánea. Le hizo tanta gracia que no pudo evitar subir el vídeo a la red social.

Álvaro ha desvelado que el vídeo «se grabó en el cumpleaños de mi mamá en Pátzcuaro, Michoacán (México) y que su prima Alejandra empezó a bromear con la pequeña preguntándole si le gustaba jugar a las cartas Uno. Ella, la peuqeña, respondía: ‘A mí no me gusta, a mí me encanta’, aunque no lo hacía tan exagerado como en el video que grabé», recordó el joven.

De forma muy rápida, Álvaro pensó que podían causar sensación en TikTok si le cambiaba la pregunta y mencionaba el tequila, la bebida más tradicional de México. Y así ocurrió, Marina, la pequeña, se volvió viral con su famosa frase.

Eso sí, para darle aún más emoción al vídeo y al sonido, Álvaro avisó a todos los invitados de la fiesta sobre la grabación para que, una vez Marina terminase su frase, todos comenzaran a gritar para darle más emoción.

«Lo dijo graciosísimo, todos nos empezamos a reír. Para todos fue muy divertida su reacción. Incluso cuando vimos el video nos morimos de la risa, porque nunca lo había hecho tan bien», aseguró Álvaro dejando en claro que la respuesta fue espontánea porque obviamente ella no consume alcohol al ser una niña pequeña.

Álvaro Álvarez, al autor del vídeo, confiesa que «jamás me imaginé escuchar mi voz en una canción, y ahora que la hago me da muchísima risa», ha contado recientemente y es que la popular conversación de «Marina, ¿a ti te gusta el tequila?» incluso se ha convertido en un tema musical.

Pero, ¿cómo se lo ha tomado la pequeña Marina? A pesar de que Marina ha confesado que «me da mucha risa escuchar mi voz en otros videos y canciones», según afirmó su primo, también confiesa que está un poco cansada de ver su cara en los virales que se graban an TikTok. Aún así, parece que la fiebre de Marina aún durará algo más y es que, si damos una vuelta por la red social, podemos ver como muchas personas siguen haciendo dúo o usando el sonido para crear sus propios vídeos virales a través de la red social.