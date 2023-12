Ya es el estreno más visto en Netflix: la película que todo el mundo debería ver

Acaban de estrenar una película de animación y ya es lo más visto en Netflix. El mundo de la animación es un valor seguro en épocas de vacaciones, los grandes estudios como Pixar o Dreamworks apuestan en estas fechas por lanzar sus títulos más importantes. Gracias a las plataformas de streaming ya no sólo los grandes estudios lanzan obras maestras. La compañía del flexo lleva encadenadas varias producciones fallidas y Netflix, que en otros formatos fracasa, ha encontrado en este terreno un espacio fructífero donde obtiene tanto la validación del público como el elogio de la critica internacional. Ahí están ejemplos como Los Mitchell vs. las máquinas, El monstruo marino o Nimona. Por eso ahora, no sorprende que la nueva cinta Leo, sea lo más visto en Netflix.

Como principal atractivo del filme, contamos con que el protagonista está doblado en su versión original por Adam Sandler. Uno de esos actores fetiche de la compañía, con el que la marca ha trabajado en varias proyectos. Desde comedias como Criminales a la vista, pasando por dramas deportivos de la talla de Garra a thrillers criminales como Diamantes en bruto. Así, Sandler da el paso a la animación y como viene siendo habitual en su relación con “la gran N roja”, ha terminado convirtiéndose en lo más visto de Netflix.

‘Leo’: ¿De qué trata este título de animación?

Esta es la sinopsis oficial del filme: “Leo es un lagarto de 74 años que lleva atrapado en el mismo aula de Florida durante décadas con su compañera de terrario, una tortuga. Cuando se entera de que solo le queda un año de vida, Leo planea escapar para experimentar la vida en el exterior, pero es entonces cuando comienzan sus problemas”.

Leo está dirigida por tres cineastas: Robert Smigel, Robert Marianetti y David Watchtenheim. Smigel es conocido sobre todo por ser el guionista de la franquicia Hotel Transilvania, donde Sandler también ha ejercido como actor de doblaje. Aparte, ha escrito otras comedias del actor como Jack y su gemela, Zohan: licencia para peinar y algunos de los mejores momentos del intérprete en Saturday Night Live. Marianetti y Wachtenheim son dos debutantes en el formato del largometraje y hasta ahora solo habían participado como directores y guionistas en varias series de televisión.

Además de Sandler, el reparto de voces cuenta con Bill Burr, Cecily Strong, Jason Alexander y Roy Schneider. Está disponible desde el pasado 21 de noviembre.