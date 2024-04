Estrenos: ‘Civil War’ es la gran apuesta del sello A24

Ya es viernes y con ello, los nuevos estrenos inundan la cartelera con grandes títulos que sirven como reclamo para que los espectadores acudan en masa a las salas. Este fin de semana la película estrella es Civil War, una distopía bélica que de momento, tiene el récord de ser la cinta más cara que ha producido el sello independiente A24. 50 millones de euros de inversión que por el momento, ya han sido suficientes para augurar el recibimiento positivo del título en Estados Unidos. Además del filme protagonizado por Kirsten Dunst, la taquilla recibirá también a la última joya de autor del cine italiano, La quimera y como siempre, un variado repertorio de historias:

‘Civil War’

La nueva película del director Alex Garland es la mejor colaboración del cineasta con A24. El británico debutó en la dirección con Ex Machina desde entonces, la mayoría sus trabajos han tenido algo que ver con la firma ejecutiva de Los Ángeles, como por ejemplo Men, su anterior obra. Según ha afirmado recientemente, su retirada de la dirección se habría podido sacar de contexto, pero de momento nos conformaremos con seguir disfrutando de este talentoso autor y guionista.

Civil War cuenta un futuro cercano donde América está sumida en una cruenta guerra civil en el que un grupo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenden un viaje por carretera en dirección a Washington DC. Su misión principal es la de llegar antes de que las fuerzas rebeldes puedan asaltar la Casa Blanca y arrebatar el control al presidente de los Estados Unidos.

‘Abigail’

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Giller, directores que resucitaron la saga Scream, nos traen ahora otra historia de terror en la que aparece Melissa Barrera. La actriz fue despedida de la franquicia de Paramount Pictures, pero aquí vuelve como scream queen en una historia de monstruos y miedo fantástico. Completan el reparto Dan Stevens, Alisha Weir, Giancarlo Esposito y el actor de Euphoria fallecido el pasado año, Angus Cloud.

Abigail es una bailarina de doce años a la que secuestran una banda de delincuentes. Lo que estos no saben es que es hija de una poderosa figura del inframundo. Bueno, comenzarán a averiguarlo cuando uno a uno, los captores comiencen a desaparecer. La joven no es normal y está comenzando a desarrollar unos siniestros poderes.

‘La quimera’

Después de tres obras fantásticas, la italiana Alice Rohrwacher llega a la cartelera española (por fin) con uno de los mejores títulos europeos del 2023. Protagonizada por Josh O’Connor, Carol Duarte, Vincenzo Nemolaro e Isabela Rossellini este drama bebe del realismo mágico más puro, ambientado en los 80.

La banda de Tombaroli, unos ladrones de antiguas tumbas, desean de dar de trabajar y hacerse ricos sin esfuerzo. Pero en su osado recorrido entre vivos y muertos, bosques y ciudades, fiestas y soledades, los destinos de los personajes se cruzan, todos en busca de su quimera.

‘El consentimiento’

Basada en la novela homónima de Vanessa Springora, El consentimiento cuenta el drama biográfico de Vanessa, una joven de trece años que conoce a Gabriel Matzneff, un hombre muy inteligente y manipulador. Este es un reconocido escritor de cincuenta años que termina seduciéndola, convirtiéndose esta en su musca y amante. Perdiéndose dentro de la relación, al tiempo se da cuenta de que esta situación es completamente anormal, descubriendo a Matzneff como el depredador que realmente es. Ahora tendrá que hacer lo más complicado de todo: librarse de su influencia y comenzar a sanar.

‘La chica que sanaba’

Cinta belga donde Holly, una joven de 15 años, llama a su colegio para decir que ese día se queda en casa. Después, se produce un incendio en la escuela en la que mueren varios alumnos. La comunidad está conmovida por la tragedia y se une para llevarlo. La presencia de Holly en un grupo de voluntariado parece traer calidez y paz a la gente. Sin embargo, las personas intentan reclamar cada vez más de la adolescente y de la energía de su premonición.

‘Rosalie’

Stéphanie Di Giusto nos traslada a la Francia del siglo XIX, donde Rosalie no es ni mucho menos, una joven como las demás. Esconde un gran secreto que tiene que ver con su aspecto, pues su cuerpo y su cara están cubiertos de pelo, obligándose a cubrirse para no ser rechaza y ser considerada como una mujer barbuda. Un día el dueño de un café con demasiadas deudas decide casarse con ella por su dote, sin conocer su secreto. Pero Rosalie está cansada de esconderse , estando completamente cansada de no ser vista como una mujer a pesar de ser diferente.