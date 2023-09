El videojuego ‘Stray’ tendrá una adaptación a la gran pantalla

Stray, uno de los mejores juegos del 2022 se convertirá en una película. Un título independiente alejado de los habituales triple A (videojuegos de grandes presupuestos) que habitualmente, suelen ocupar las listas de los reconocidos medios especializados y cuya historia, al ser ciertamente inmersiva, no debería tener ningún problema en adaptarse al formato de un filme. El juego, pone a los jugadores en la piel de un gato que tras un accidente, cae a una misteriosa ciudad ciberpunk, poblada por tristes robots y haciéndose amigo de un simpático dron para descubrir qué es lo que está pasando y volver a casa.

Según pudimos saber hace algunas horas, el estudio Annapurna Animation será el encargado de dirigir el proyecto tras el reciente éxito de Nimona, su última película para Netflix. Algo que tiene todo el sentido del mundo, pues fue la propia división de juegos de Annapurna la que publicó el título en el mercado videojueguil. El codirector del estudio, Robert Baird, hizo las siguientes declaraciones a raíz de la noticia de la esperada adaptación:

“Este es un juego que trata sobre lo que nos hace humanos, y no hay humanos en él. Es una comedia de amigos sobre un gato y un robot y hay una dinámica muy divertida. Hay comedia inherente a esto, pero no hay ningún ser humano en esta película. Creo que es una de las razones por las que el juego fue increíblemente popular. Estas viendo el mundo desde el punto de vista de un adorable gato”, le contaba Baird a Entertainment Weekly.

En la entrevista, el codirector también se refirió al término “Hopepunk”, una palabra que los desarrolladores del videojuego definieron en su momento como el optimismo como fuerza de resistencia. «Me encanta ese concepto. Creo que será la primera y mejor película Hopepunk que jamás se haya hecho”, terminaba de explicar el codirector del estudio.

La época dorada de las adaptaciones de los videojuegos

Stray continúa marcando esa tendencia en la adaptación de videojuegos a la gran pantalla que tan buenos resultados están dando a las compañías. El último ejemplo fue el de Super Mario Bros: la película, la cual es la segunda película más taquillera del 2023, tan sólo por detrás de Barbie. La buena sinergia entre ambos mundos consigue llevar a los espectadores a la gran pantalla y al mismo tiempo, nutre a la televisión de grandes series como The last of Us.

Teniendo en cuenta que se trata de una historia bastante corta, sencilla y muy centrada en su propia trama, será interesante ver cómo se traduce todo a un medio no interactivo. Se desconoce una fecha aproximada de estreno.