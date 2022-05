Peter Pan ha sido una influencia en varios terrenos artísticos, pero principalmente el cine siempre supo encajar muy bien la obra de teatro escrita por el escocés James Matthew Barrie. Una inspiración que desde el clásico animado de Disney en 1953, ha tenido incontables spin-off a lo largo de los años. Todos ellos eso sí, centrados en la figura principal del cuento, algo que The Lost Girls cambiará radicalmente. La cinta independiente dirigida por Livia De Paolis pondrá el foco en cuatro generaciones de mujeres que intentarán romper los lazos con el niño que nunca quiso crecer.

Basado en la novela de Laurie Fox, The Lost girls sigue a cuatro personajes femeninos emparentados. Wendy, interpretada por Emily Carey y De Paolis, lucha por romper sus lazos y los de su hija Berry con Peter, antes de que esta última caiga bajo su hechizo. ¿Conseguirá rechazar los encantos o sufrirá las mismas consecuencias que su abuela Jane (Joely Richardson) y su bisabuela (Vanessa Redgrave)?

El tráiler de The Lost Girls revela un universo en el que Peter Pan da una sensación constante de depredador. Molesto y dolido porque las anteriores mujeres de la generación le han mentido, el eterno niño intentará convencer a Wendy para que no crezca., pero Wendy encuentra en el personaje de Parker Sawyers una pareja con la que termina casándose. El adelanto además presenta unas escenas de vuelo con CGI un tanto extravagantes y a Ian Glen (Juego de tronos) interpretando a un capitán Garfio obsesionado con la versión adulta de Wendy. Esta adaptación no se parece en nada a lo que hemos visto antes del relato de Barrie, haciendo hincapié en temas centrados con el trauma, el crecimiento y la nostalgia, más allá de visitar el mágico mundo de Nunca jamás.

La sinopsis oficial de The Lost Girls es la siguiente: “The Lost Girls narra la vida de cuatro mujeres con el apellido Darling y todo lo que rodea a un Peter Pan que siempre termina volviendo a por las generaciones venideras de la familia. Cuando la hija de Wendy, Berry, entra en el encanto del joven Peter, la protagonista original de la obra deberá luchar para salvar la relación con su hija, reconciliándose con su legado”. La película llegará a los cines el próximo 17 de junio.