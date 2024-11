Tráiler de ‘Parthenope’: una nueva oda a la belleza del cineasta Paolo Sorrentino

Siempre es verano en las películas de Paolo Sorrentino y su última cinta Parthenope, no iba a ser menos. Distribuida por el sello independiente A24, la nueva propuesta del autor napolitano ha presentado un último tráiler a poco más de un mes de llegar a salas de nuestro país, ofreciendo un vistazo increíblemente bello a esa oda hacia la juventud que tanto admira y que tantas veces ha representado en su filmografía. Porque otra cosa no, pero el italiano es un cineasta con una identidad reconocible a cada plano y este adelanto, escenifica nuevamente todas las bondades de su existencialismo cinematográfico.

Titulada así por el mito de las sirenas griegas que guiaban a los hombres a la muerte en el mar, Parthenope está protagonizada por Celeste Dalla Porta en el papel principal, interpretando a una mujer acaudalada que poco a poco va volviendo loca a su familia mediante su increíble belleza. Intercalando de esta forma, un símil con el legado de la leyenda que aparece reflejadas en la Odisea, donde el canto de estos seres tenía como objetivo hacer que los tripulantes de Ulises saltasen por la borda. El filme se preestreno en el pasado Festival de Cine de Cannes e incluso antes de presentarse a la crítica, A24 apostó por ella sin miramientos describiéndola como una «historia monumental y profundamente romántica de toda una vida». Sorrentino dirige y escribe este nuevo testamento vital rodeándose de varios compatriotas en un reparto mayormente itálico en el que encontramos a Ario Aita, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Silvio orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli y el oscarizado británico, Gary Oldman.

Nacida como una coproducción italo-francesa, el largometraje se rodó entre Nápoles y Capri y fue rodada por las compañías Fremantle, The Apartment Pictures, Piper Filmes y Pathé en asociación con Saint Laurent. A24 distribuye el material únicamente en Norteamérica, mientras Pathé hace lo propio en las ventas internacionales de la undécima película del director ganador del Oscar por La gran belleza.

¿De qué trata ‘Parthenope’?

La sinopsis oficial de Parthenope dice lo siguiente: «Una epopeya femenina desprovista de heroísmo pero rebosante de una atracción ineludible por el amor, la libertad y Nápoles. Parthenope, nacida en el mar de Nápoles en 1950, busca la felicidad durante los largos veranos de su juventud, enamorándose de su ciudad natal y de sus numerosos personajes memorables».

Para crear el libreto, Sorrentino se vuelve a apoyar en Umberto Contarello, su guionista de confianza con el que ya colaboró en la anteriormente mencionada La gran belleza como en la serie de The Young Pope. Además el realizador se reúne de nuevo con la directora de fotografía Daria D’antonio, responsable del aspecto visual de Fue la mano de Dios, la anterior película del director. En el material promocional puede apreciarse la fuerte presencia del mar y el estilo a menudo tan recargado de su obra. Una en la que Dalla porta muestra su sensualidad a cada paso y en cada mirada masculina, algo que verbaliza el personaje interpretado por Oldman cuando le dice «Puedes tenerlo todo, sin ni siquiera pedirlo». Aunque a Parthenope le preocupa más la búsqueda de la belleza y de la juventud y no, no se avergüenza nunca.

La mayor parte de la crítica la recibió con cierta frialdad en el certamen de la croisette. Sin embargo, paulatinamente una parte de la prensa especializada fue aceptando que quizás esta era una de esas obras que sobre todo, encandilará a los fanáticos del que es junto a Luca Guadagnino, uno de los cineastas italianos más cotizados en el industria audiovisual internacional.

Parthenope está programada para llegar a nuestros cines el próximo 25 de diciembre, compitiendo directamente con el estreno de la Nosferatu. de Robert Eggers.

Paolo Sorrentino y Jennifer Lawrence

A pesar de su deriva por lo puramente italiano en los últimos años, Paolo Sorrentino regresará en 2025 con un proyecto norteamericano titulado Sue, el cual que iba a dirigir junto a Morgan Spurlock. Desgraciadamente, el responsable del documental Super Size Me falleció este año, por lo que en teoría Sorrentino afrontará la dirección en solitario. Sue cuenta con un guion de John Logan (Gladiator), Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum (Golpe a Wall Street) que contará la historia real de la superagente de Hollywood Sue Mengers, dentro un biopic protagonizado por Jennifer Lawrence.