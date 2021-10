Halle Berry es la última de una larga lista de intérpretes que han terminado cogiéndole el gustillo a eso de colocarse también detrás de las cámaras. Como no podía ser de otra forma, la ganadora del Oscar es la protagonista de esta historia de lucha y superación dentro del ring. Este drama tiene por título Bruised y ya ha recibido un primer tráiler de la mano de Netflix, plataforma a la que aterrizará el próximo 24 de noviembre.

En Bruised, Halle Berry interpreta a Jackie Justice, una luchadora de MMA (Artes Marciales Mixtas) que busca redimirse y enfrentarse a sus demonios volviendo al ring después de que el niño que abandonó cuando era bebé reaparece inesperadamente en su vida. Se trata de un proyecto que en su inicio se desarrolló para Blake Lively y Nick Cassavetes antes de llegar a las manos de Berry. El reparto principal de Bruised se completa con Stephen McKinley Henderson, Adan Canto, Shamier Anderson y Sheila Atim, mientras que el guion corre a cargo de la debutante Michelle Rosenfarb.

En una entrevista reciente para Entertainment Weekly, Berry señaló cómo se sintió cuando leyó por primera vez la historia: “Me dieron el guion y me encantó la historia, pero fue escrita para una mujer católica irlandesa de veintitantos años”. Por ello, enseguida pensó en reinventarlo y protagonizarlo, creyendo que tenía una versión que realmente podría funcionar. “Seis meses después de leerlo, cuando (Lively) decidió que no era para ella, fui al productor, Basil Iwanyk, con quien acababa de hacer John Wick 3 y le di mi discurso. Él dijo: ‘Genial, nos encanta esa idea. Ahora ve a buscar un director’”, declaraba la actriz a EW.

Halle Berry buscó durante mucho tiempo a un director, pero nadie veía el planteamiento como ella, así que decidió dirigir esta historia que al menos, podría apuntar a algún premio de la Academia en 2022. “Me he esforzado mucho, pero lo que hay en mi cabeza, nadie más lo ve. Esto va a sonar realmente loco porque es una locura para mí siquiera pensarlo, pero creo que debería dirigir eso” y el resto, ya es historia.