Todo el mundo está hablando de esta película que acaba de aterrizar en Netflix: las razones

Las plataformas de streaming habían dejado algunos de sus platos fuertes para la vuelta del verano: Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, la cuarta temporada de Emily en Paris, Nadie quiere esto y La pareja perfecta, la serie protagonizada por los actores Nicole Kidman y Liev Schreiber. Esta última es una combinación perfecta de misterio, suspense, secretos familiares y un asesinato en la playa. Una serie de solo 6 episodios que es una adaptación de la novela de la escritora Elin Hilderbrand la cual llegó a las librerías de nuestro país en julio. Desde su lanzamiento el pasado 5 de septiembre ha tenido más de 22 millones de visualizaciones y se situó entre las series en inglés más vistas de Netflix en su semana de estreno. Entre las razones del éxito de La pareja perfecta están una buena intriga, un reparto de lujo y una cuidada producción.

La serie La pareja perfecta ha sido dirigida por Susanne Bier y cuenta la historia de Amelia Sacks, una joven que está a punto de casarse con Benji Winbury, el cual pertenece a una de las familias más ricas de Nantucket, un exclusivo enclave en Massachusetts donde veranean las familias adineradas. Mientras están con los preparativos de la boda, todo se interrumpe porque aparece un cadáver en la playa: el de una de las amigas de la novia. ¿Qué ha ocurrido por la noche? ¿Ha sido asesinada o ha fallecido debido a una imprudencia? La policía tendrá que interrogar a todos los que estaban en ese momento alojados en la finca de los Winbury.

Una buena intriga

Esta serie de suspense y misterio nos recuerda a otras ficciones que también tienen lugar entornos privilegiados como The White Lotus, Big Little Lies o Revenge. La familia Winbury vive a todo tren en una increíble mansión en Nantucket, un lugar paradisíaco. Todo cambia para ellos cuando aparece en su playa privada un cadáver y las investigaciones de la policía sacar a la luz toda una serie de secretos y mentiras familiares.

Lo mejor de la trama de esta serie es que como en las buenas intrigas todos los asistentes a la boda, incluidos los propios novios, se convierten en sospechosos. Además, la madre del novio es una escritora de éxito y lo que ha ocurrido se parece mucho a lo que pasa en la novela. Los espectadores van viendo como se van descartando a los sospechosos para ir cerrando el círculo poco a poco.

Un reparto de lujo en la serie La pareja perfecta de Netflix

El centro de toda la historia es Nicole Kidman que interpreta a Greer Garrison Winbury, la intrigante y perfeccionista madre del novio. Un papel que borda la actriz australiana que ya nos sorprendió en Big Little Lies, The White Lotus o The Undoing. También destaca la interpretación de la actriz Eve Hewson que da vida a Amelia Sacks, la joven que está a punto de casarse con Benji Winbury (Billy Howle) y que nota como su boda no es aprobada por la familia.

Además, el actor Liev Schreiber da vida a Tag Winbury, el padre del novio, que, aunque al principio parece un hombre tranquilo, oculta un gran número de secretos. Además, en el reparto están los actores Dakota Fanning, Meghann Fahy, Ishaan Khattar y Jack Reynor, los cuáles dan vida a otros miembros de la familia y amigos cercanos que también pueden tener un papel importante en el asesinato de la joven.

Una cuidada producción

Uno de los aciertos de esta serie es la ambientación ya que logra situar a los personajes en Nantucket, un exclusivo lugar de veraneo en Massachusetts para las familias adineradas. Pero lo cierto es que la serie no se rodó exclusivamente en ese enclave sino también en Chatham, Eastward Point, Harwich y los alrededores de Cabo Cod. En el pueblo costero de Chatham se rodaron la mayoría de las escenas de la miniserie, incluidas las de la finca Summerland.

Esta serie ha sido creada por Jenna Lamia y ha contado con la dirección de Susanne Bier que es una directora, guionista y productora de cine danesa. Susanne comenzó su carrera con películas realizadas bajo los parámetros de Dogma 95 y todos la conocemos por su trabajo en la serie The Undoing. Sobre si habrá una segunda temporada, en una entrevista para Town & Country, Jenna Lamia ha explicado lo siguiente: “Si todos los elementos se unen y todo el mundo está entusiasmado y la idea es lo suficientemente inspiradora como para volver a reunir al mismo grupo de personas talentosas, creo que es algo posible».

La serie La pareja perfecta se ha convertido en uno de los éxitos de 2024 de la plataforma de streaming Netflix. Una original serie que nos ha sorprendido a todos con una intriga original repleta de giros, un excelente buen reparto y una ambientación muy conseguida. Por lo tanto, esta serie es una buena opción para los que buscan una ficción de intriga y suspense para pasar las tardes del mes de octubre.