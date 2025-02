El thriller de 2009 que es una obra maestra y pasó desapercibido en Netflix: casi dos horas de nervios

Son muchas las voces contrarias al estreno de algunos filmes en el streaming. Sobre todo cuando estas, tienen un reclamo popular mayúsculo que las convierte en historias atractivas para las salas de cine. En los últimos años hemos tenido casos clarividentes de auténticos fenómenos de la taquilla que si fuese por el deseo inicial de sus productoras, jamás se habrían proyectado en el patio de butacas. Como el interés que Paramount Pictures en que Top Gun: Maverick aterrizase directamente en los servicios de vídeo bajo demanda o cómo Tim Burton tuvo que reducir el presupuesto de Bitelchús Bitelchús para que esta pudiese tener un espacio en la cartelera. Pero salvando este inconveniente, lo cierto es que las diversas marcas y catálogos audiovisuales que ocupan nuestras pequeñas pantallas ofrecen, una segunda oportunidad sobre aquellas producciones que no logran cumplir las expectativas en el box office internacional. Ese es precisamente el caso de la obra maestra de Netflix que recomendamos hoy: un thriller agónico estrenado hace más de 15 años.

Con la cantidad de estrenos que llegan semanalmente a la cartelera y a las plataformas, no es de extrañar que varias propuestas terminen siendo ignoradas por los espectadores. Por ello, cada vez resulta más relevante el foco de la estrategia comercial en las fechas donde por primera vez, las películas entran en contacto con la audiencia. Y esto es sin ir más lejos, un poco lo que le sucedió a El padrastro. Una cinta estrenada en 2009 con un presupuesto de 20 millones de dólares que únicamente logró recaudar 32 millones de dólares en todo el mundo. A España llegó a las salas el 5 de febrero de 2010, coincidiendo desgraciadamente para ella con la llegada de otros proyectos más ambiciosos, como The road, Precious o la historia animada de Disney, Tiana y el sapo. Para más inri, ese mismo mes aterrizaron en la taquilla otras historias de gran expectación, como Shutter Island, The Lovely Bones, Un profeta o An Education. Con dicha competencia, resultaba bastante complicado que El padrastro pudiese terminar obteniendo un gran rédito económico o atención por parte del público. No obstante, la llegada de esta obra maestra al abanico de contenidos de Netflix, le ha supuesto a este remake una segunda vida comercial, gracias a la accesibilidad y a la globalidad ofrecidas por la marca que dirigen Ted Sarandos y Dan Lin. Pero, ¿de qué trata El padrastro?

Una obra maestra en Netflix

La sinopsis oficial de El padrastro es la siguiente: «Michael Harding regresa a casa de la escuela militar para encontrar a su madre felizmente enamorada y viviendo con su nuevo novio David. A medida que los hombres van conociéndose el uno al otro, Michael sospecha más y más del hombre que siempre está allí para ayudar. ¿Es realmente un hombre perfecto o podría tener un lado oscuro?».

El padrastro estuvo dirigida por Nelson McCormick, un asiduo realizador de exitosas series de televisión tan conocidas como El ala oeste de la Casa Blanca, Alias, 24, House, Prision Break, Homeland o El hombre en el castillo. Un currículum televisivo que le ha valido 31 nominaciones en los Globos de Oro (con cinco victorias) y otras 30 consideraciones en los Premios Emmy (ganando un total de 7 candidaturas).

La historia parte de la novela homónima de Brian Garfield, autor de varios relatos de venganza que tuvieron sendas adaptaciones protagonizadas por Charles Bronson y que en este caso, fue adaptada al terreno del libreto por parte de J.S. Cardone y Donald E. Westlake.

Un reparto de lujo

Uno de los mayores atributos de El padrastro es sin duda, su elenco interpretativo. El papel del propio padrastro corre a cargo de Dylan Walsh, conocido por Campeón, La casa del lago o Deuda de sangre. Aunque los fans del audiovisual de los superhéroes lo recordarán más bien, gracias a la serie de Superman y Lois. El papel de la madre corre a cargo de Sela Ward, una secundaria de lujo para producciones de la talla de El fugitivo o El día de mañana.

Eso sí, los conocidos a nivel mediático son Penn Bagley, protagonista de You y Gossip Girl y Amber Heard. Pero a esta última, aparte de ser la intérprete de Aquaman o La chica danesa, la tenemos presente casi más por su juicio contra su ex marido, el también actor Johnny Depp. El resto del reparto lo completan Sherry Stringfield, Paige Turco y Jon Tenney.

El padrastro es un remake de la película homónima de 1987 que dirigió Joseph Ruben. Aunque esta en vez de contar con un joven en el papel de hijo, tuvo a Jill Schoelen como protagonista. Está disponible en Filmin.