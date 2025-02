Acaba de llegar a Netflix y ya es un éxito: la película romántica que vas a ver este fin de semana

Halloween, Navidades, Pascua…a lo largo del año son varias las fechas temáticas que rompen un poco la rutina de las personas. Ya sea porque representan vacaciones en el calendario laboral o por la singularidad especial que nos recuerda lo singulares que son algunos de dichos días. Y esa idiosincrasia precisamente es algo que nos ha llevado a que se den correspondientemente, tendencias temáticas en el consumo audiovisual. Por eso, semanas antes del 31 de octubre proliferan las listas de cintas de terror en las redes sociales y la semana del 25 de diciembre, el visionado de los relatos navideños lidera cualquier Top 10 del streaming en todo el mundo. Así que coincidiendo con una fecha tan cercana a San Valentín…¿Qué mejor para el día de hoy que el visionado de la película romántica ideal para este fin de semana?

Siendo sinceros y por mucho que este fin de semana de los enamorados nos remita a esas comfort movies románticas para ver con tu pareja, nunca está de más descubrir nuevas historias que se salgan de los clásicos atemporales que todos conocemos. Porque Love Actually, El diario de Noah o Los puentes de Madison son títulos que siempre están ahí para rememorar sus narrativas, pero las constantes novedades del streaming ofrecen alternativas tan estimulantes como La Dolce Villa. Una producción estadounidense de poco más de una hora y media de duración que está siendo un auténtico fenómeno dentro de la marca fundada por Reed Hastings y Marc Randolph. Aunque a diferencia de otras épocas, el contenido más viral de la «gran N roja» no ha estado supeditado al género del romance. De hecho, si repasamos la lista de largometrajes más vistos del servicio de transmisión, encontramos filmes como Algo embarazada, De vuelta a la acción, la saga Shrek, Spider-Man: No way home o thrillers como El menú o La sombra de la sospecha. Quizás por eso, entre tan poca novedad, esta película romántica se ha convertido en un plan perfecto para un fin de semana de «mantita y peli». Pero, ¿de qué trata La Dolce Villa?

‘La Dolce Villa’: sinopsis y reparto

Si eres un amante del género y además te encantan películas como Bajo el sol de la Toscana o Sin reservas, La Dolce Villa es una opción fantástica sin fallo, que funciona como un entretenimiento ligero pero eficaz para no pensar demasiado. Una comedia de gran corazón y con la ya clásica fórmula de ubicar a los protagonistas en lugares remotos y alejados de su ciudad natal.

La sinopsis oficial de La Dolce Villa nos presenta a Eric, un padre que acude a Italia, en la búsqueda de su hija. Esta acaba de comprar una villa en la Toscana por un euro y asegura que no va a volver a Estados Unidos. Un punto de partida que termina dividiendo la historia en dos tramas principales. Primero la de la reforma de la casa, con el padre conectando con la alcaldesa del pueblo y después, la de una hija que desea encontrarse a sí misma, aunque por el camino conocerá a un joven chef.

Tras las cámaras de este romance internacional, encontramos a un auténtico referente de esta tipología de películas. Hablamos de Mark Waters, un realizador norteamericano responsable de largometrajes que sonarán a cualquier persona que haya nacido en los 90. Ponte en mi lugar, Chicas malas, Ojalá fuera cierto o Los fantasmas de mis ex novias son algunas de sus piezas más conocidas. Eso sí, en la actualidad sus últimos trabajos han estado vinculados con el terminal, a través de proyectos como Alguien como él o La madre de la novia. El guion corre a cargo de Elizabeth Hackett y Hilary Galanoy, dos asiduos a la escritura de libretos románticos para Netflix. Es el caso de Amor en obras y Tal para cual.

El reparto de La Dolce Villa está protagonizado por Scott Folley, un asiduo de la pequeña pantalla norteamericana que ha aparecido en series reconocibles de la talla de Felicity o Anatomía de Grey. Violante Placido, Maia Reficco, Giuseppe Furia, Simone Luglio y Tommaso Basili.

La película romántica del fin de semana

La Dolce Villa es la película romántica ideal para este fin de semana. no obstante, si tras su visionado todavía hay ganas de seguir viendo este tipo de entramados amables y puros, en el catálogo de contenidos del estudio que dirige Ted Sarandos existen toda una serie de producciones complementarias, como son por ejemplo Cómo perder a un chico en 10 días, la miniserie Desde cero o la saga Bridget Jones.