‘A Thousand Blows’: primer tráiler de la nueva serie del creador de ‘Peaky Blinders’

Steven Knight, el rey de la pequeña pantalla británica, regresa con una nueva serie de ficción donde una vez más, nos sumerge en los bajos fondos anglosajones. Porque, aunque es cierto que el creador de Peaky Blinders nunca ha logrado un reconocimiento tan grande como el logrado con el estreno en 2013 de la familia criminal liderada por Thomas Shelby (Cillian Murphy), sí que ha seguido generando historias tan estimulantes como Taboo, See o La luz que no puedes ver. Por eso, la llegada del primer tráiler de A Thousand Blows supone un estimulo gigantesco para sus fans. Eso sí, este drama pugilístico no llegará ni a Netflix, ni Max, ni a Apple. Pues se trata de una producción de Hulu y se verá por tanto, en Disney +.

A Thousand Blows comenzó su preproducción en 2022 y un año después, se inició el rodaje. Como muchas otras series y películas, el progreso del proyecto se vio mermado por la huelga de guionistas y actores, lo que terminó retrasando su llegada al streaming. Ahora, con la publicación de este inaugural material promocional, el estreno está cada vez más cerca. Está por ver, si el formato es estrictamente el de una miniserie o si en cambio, desde el estudio planean generar varias temporadas en torno a la trama de este duelo de boxeo sucio y rodeado de crimen y pillaje. Y es que quien haya visto alguna vez la serie protagonizada por la familia Shelby, reconocerá el tono, la iluminación y en general una ambientación parecida al del relato original creado por la BBC. Todo ello comandado por la presencia de la estrella Stephen Graham, quien a todo esto, aparecerá en la película de los Peaky Blinders que Netflix tiene previsto estrenar en los próximos meses. Pero, ¿de qué trata A Thousand Blows?

Tráiler de ‘A Thousand Blows’

Como toda serie de la actualidad que se precie, A Thousand Blows representa varios sectores de la sociedad victoriana de la que parte la historia. Centrándose por una parte al igual que con los Peaky Blinders, en un apartado criminal real, representado aquí por The Forty Elephants (o Forty Thieves), una banda de ladronas compuesta únicamente por mujeres que se juntaban para robar en tiendas. Sin embargo, los auténticos protagonistas del relato son Hezekiah y Alec, dos amigos recién llegados a Londres desde Jamaica buscando un lugar mejor en el que vivir. Intentando ganar poder el el violento crisol del East End de este Londres victoriano, ambos deberán enfrentarse junto a la líder de las Forty Thieves, al peligroso y veterano boxeador Sugar Goodson.

Además de la pluma del propio Knight, la serie ha sido coescrita por Ameir Brown, In-Sook Chappel, Harlan Davies y Yasmin Joseph. Un grupo de guionistas debutantes que han creado las tramas de los seis episodios que de momento tendrá la primera temporada de la ficción, dirigidos por Ashley Walters, Tinge Krishnan y Coky Giedroyc. De los tres, Walters es un debutante en el campo, mientras que Krishnan, Giedroyc sí que tienen toda una carrera dirigiendo capítulos para el streaming como Penny Dreadful, Seven Seconds o La costa de los mosquitos.

A Thousand Blows estrenará sus dos primeros episodios el 21 de febrero y consecuentemente, los cuatro restantes llegarán de forma semanal a la marca de vídeo bajo demanda. El elenco se completa con Malachi Kirby, Erin Doherty, Francis Lovehall, Jason Tobin, James Nelson-Joyce, Ziggy Heath, Jemma Carlton y Tom Andrews. Será uno de los primeros grandes estrenos del terreno de la pequeña pantalla este 2025. Un año en el que el streaming se despedirá oficialmente de historias tan relevantes para la audiencia como Stranger Things, El juego del calamar o Cobra Kai.

La apretada agenda de Steven Knight

Steven Knight es uno de los creadores más solicitados, tanto en el formato doméstico como en el patio de butacas. Por ello, a parte de A Thousand Blows, el de Marlborough tiene pendiente el estreno de la serie Ferrari, aparte de la llegada del filme de los Peaky Blinders. En el horizonte lejano, todavía tendremos que esperar bastante para ver su trabajo en el largometraje de Star Wars todavía sin título oficial. Nominado al Oscar al Mejor guion original por Negocios ocultos, Knight es el responsable del guion del que parte la María Callas de Pablo Larraín, además de supervisar el libreto de Le choix, remake francés de Locke, la que fue su ópera prima como director.