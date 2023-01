‘The Silent Service’: Amazon Prime Video adaptará el manga de Kawaguchi Kaiji

A parte de la obsesión con las adaptaciones de los videojuegos, los servicios de streaming también parecen haber fijado un claro objetivo a nivel de producción: conseguir adaptar los mangas a formatos live action. La primera que se atrevió con el cometido en el mercado de vídeo bajo demanda fue Netflix y no es algo que, por así decirlo, le haya ido demasiado bien. No es nada sencillo, trasmitir algunos de estos peculiares universos pero algunos de los últimos ejemplos han sido tan desastrosos como Cowboy Bepop o la anterior Death Note. Ahora, la última en apuntarse a la tendencia es Amazon Prime Video. La plataforma según Variety, estaría lista para llevar a la gran pantalla el manga, The Silent Service.

Creado e ilustrado por Kawaguchi Kaiji, The Silent Service marcará también la primera película original japonesa producida por la empresa fundada por Jeff Bezos. Hayakawa Takayuki, el responsable de contenidos originales en el país nipón, expresó su gratitud por el anuncio de este nuevo proyecto: “Estamos sinceramente agraecidos de que se nos haya confiado la adaptación de acción en vivo de una de las obras más conocidas del Sr. Kawaguchi”. El filme estará dirigido por Kohei Yoshino, mientras que la producción correrá a cargo de Matsuhashi Shinzo y será distribuida por Powerhouse. Toho lanzará la película en Japón el 29 de septiembre. De momento se desconoce cuándo llegará la adaptación a occidente.

¿De qué trata ‘The Silent Service’?

La sinopsis de The Silent Service es la siguiente: “Durante la Guerra fría, la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón construye en secreto junto con Estados Unidos un submarino nuclear lamado Seabat. En el transcurso del viaje inaugural, el capitán Shiro Kaidea se amotina y declara el Seabat como nación independiente de Yamato, causando una crisis entre ambos países”. Una historia pacifista que tiene como objetivo mediar las complejidades entre naciones. La historia se publicó en Japón por primera vez en 1988 y finalizó en 1996, con unas ventas totales de 32 millones de copias.

En 1995, The Silent Service (cuyo título original es Chinmoku no Kantai) tuvo una adaptación en formato de miniserie anime, con tres capítulos. Uno de los puntos que más se critican de los live action en la occidentalización que las producciones norteamericanas hacen de sus historias, perdiendo en ciertos aspectos la esencia más pura del anime o del manga en este caso. Por suerte, la historia antibélica de Kawaguchi está elaborada por los propios japoneses.