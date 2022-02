La primera temporada de la serie Nasdrovia sorprendió a los usuarios de Movistar Plus+ por su original historia: Una normalita expareja formada por Edurne (Leonor Watling) y Julián (Hugo Silva) deciden cambiar su trabajo como abogados por la gestión de un restaurante ruso. Pero el idílico sueño de la pareja se complica cuando unos mafiosos rusos deciden aparecer en el restaurante para degustar sus excelentes platos.

Un año y tres más tarde del estreno de la primera temporada, Movistar Plus+ ha anunciado que la temporada segunda y final de Nasdrovia legará el próximo viernes 25 de febrero completa bajo demanda. Un serie producida en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio).

¿Qué va a ocurrir en esta segunda temporada?

Por lo que hemos visto en el tráiler la segunda parte de Nasdrovia, la serie seguirá en la misma línea de acción, comedia, blinis y mucho vodka . Esta segunda entrega de Nasdrovia comienza seis meses después de la primera y de que Edurne disparase a Aleksei. Ahora la pareja formada por Edurne y Julián ya forman parte de la organización criminal de Boris y los dos trabajan para él como asesores legales. Aunque Julián se ha resignado a esta situación e incluso se siente a gusto con la vida que lleva, como se explica en la sinopsis de Movistar Plus+ “Edurne no acaba de encajar en la organización y no hay día en el que no piense en escapar”.

Aunque las aventuras de Edurne y Julián siguen siendo el centro de la trama, las de los secundarios van tomando importancia en esta segunda entrega. Mafiosos como el joven, tatuado y violento Yuri (Kevin Brand) que demostrará que tiene sentimientos o Serguei (Michael John Treanor) que siempre está dispuesto a matar cuando hace falta, pero que tiene compaginar ese trabajo de matón y de padre soltero.

Una buena producción

La serie Nasdrovia ha sido creada por Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban y dirigida por Marc Vigil que también e une al equipo creativo como guionista de esta segunda temporada. La primera temporada de la serie ha sido distinguida en los Premios MiM en las categorías de Mejor Comedia y Mejor Actor de Comedia (Luis Bermejo).

En el reparto destacan los dos actores protagonistas Leonor Watling) y Hugo Silva y Franky (Luis Bermejo), un excéntrico chef que les ayuda a montar un auténtico restaurante ruso pero que debido a su difícil carácter les meterá en muchos problemas. Boris (Anton Yakolev) en esta temporada se convierte en el capo supremo de la mafia rusa tras la muerte de su padre, pero ahora tiene miedo de que su afición a vestirse de mujer pueda ser siendo un obstáculo para conseguir el respeto de sus hombres.

En el grupo de mafiosos están Vasili (Yan Tual) y Rodia (Arben Bajraktara) y en esta segunda temporada se incorporan tres miembros de una agencia de asesinos, interpretados por los actores internacionales Eliza Rycembel, Panos Mouzourakis y Radoje Cupic. En esta segunda temporada de Nasdrovia que se se estrena el 25 de febrerotambién están Julián Villagrán que interpreta a un taxista excéntrico con doble vida y el conocido actor Jaime Blanch que se interpreta a sí mismo.