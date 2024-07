Una temporada, 8 capítulos y pura acción: la serie que ya es lo más visto de Prime Video

Siempre se habla de Netflix como el servicio de streaming que genera más contenido propio, pero lo cierto es que conforme ha ido evolucionando el mercado, sus principales competidoras se han ido poniendo las pilas. Hasta el punto de que hoy, quizás lo más visto de Prime Video genere más conversación en redes y visualizaciones que la fábrica circense de «la gran N roja». Sobre todo ahora, cuando la empresa liderada por Ted Sarandos y Dan Lin inicia una etapa restrictiva en la inversión de sus ficciones originales. Contrariamente a la marca californiana, la multinacional fundada por Jeff Bezos lleva tiempo apostando por generar franquicias propias y en los últimos años, esto no ha hecho más que aumentar para alegría de sus suscriptores. Esa construcción luce más allá de la novedad y de vez en cuando, la audiencia regresa a ciertos contenidos, demostrando la fuerza y brillantez de las IP creadas por el terminal que nació como un servicio de comercio electrónico destinado a la compra de libros. Es el caso de la serie de acción más trepidante que podemos encontrar en la actualidad en el mundo de las plataformas.

Hablamos de la serie Jack Ryan, de Tom Clancy. La adaptación de la serie de novelas de espionaje es una de las sagas más reiniciadas en la historia del cine (con permiso de James Bond). La primera fue en 1990 con La caza del Octubre rojo, pero pronto Harrison Ford se adueñó del papel del espía de la CIA en Juego de patriotas y Peligro inminente. El siguiente en asumir el rol fue Ben Affleck en Pánico de nuclear, ya en 2002. No sería hasta más de una década después, cuando Paramount Pictures decidió darle un lavado de imagen al universo de Clancy, poniendo en el asiento de director a Kenneth Branagh y a Chris Pine en modo héroe de acción. Sin embargo, ninguna de estas adaptaciones y revisiones del personaje han estado a la altura de la interpretación de John Krasinski en una ficción seriada que se encuentra históricamente entre lo más visto de Prime Video.

Lo más visto de Prime Video: pura acción

La primera temporada se estrenó en 2018, a través de 8 capítulos frenéticos en los que Krasinski luce al nivel de una auténtica estrella, demostrando su versatilidad interpretativa y ganando una buena cantidad de masa muscular para dar vida al origen de un miembro del cuerpo de espionaje estadounidense que, de la noche a la mañana, debe dar el salto de los despachos al terreno táctico.

La sinopsis oficial de Jack Ryan es la siguiente: «El Jack Ryan de Tom Clancy sigue a un prometedor analista de la CIA metido en una peligrosa misión por primera vez. Ryan descubre un patrón en la comunicación terrorista que le lanza al centro de una peligrosa maniobra con una nueva especie de terrorismo que amenaza con la destrucción global».

La serie por supuesto, no termina ahí, pues Jack Ryan tiene 4 temporadas con un total de 24 episodios. La última season llegó el año pasado cerrando su historia y volviendo a posicionarla en la lista de lo más visto de Prime Video, donde entre otras están Reina roja, Invencible, Fallout o The boys. El elenco además de Krasinski tiene a Abbie Cornish, Wendell Pierce, Noomi Rapace, Ali Suliman, Timothy Hutton, Michael Kelly, Nina Hoss, Dina Shihabi y con una aparición del actor español Jordi Mollà.

Un rol diferente para John Krasinki

Conocido principalmente gracias a su icónico papel de Jim Halpert en The Office, Krasinski ha crecido en la profesión con papeles posteriores que variaban entre la comedia y el drama. Pero el punto de inflexión de su posición en la industria no estuvo precisamente delante de las cámaras, sino más bien detrás del objetivo, estrenándose como cineasta. Entrevistas breves con hombres repulsivos y Los Hollar no lograron convencer a la critica. No obstante, el 2028 el destino le guardaría un éxito de crítica y publicó con el inicio de la franquicia Un lugar tranquilo. Taquillazo que derivaría en una secuela igualmente fructífera que este año ha tenido su primera precuela, Un lugar tranquilo: Día 1. Krasinski volvió a la comedia en la cartelera de este 2024 estrenando Amigos imaginarios.

La apuesta definitiva por las series

Ser lo más visto en Prime Video ya no es tan sencillo como antes. En los inicios de la plataforma de Amazon, no existía una gran cantidad de contenido en el catalogo del transmisor. En cambio a día de hoy, el servicio de streaming no par de generar contenido propio con una fuerte carga de viralidad en todo el mundo.

Por eso en España ha conseguido un nivel de audiencias y suscripciones mayúsculo, digno de competir de tú a tú con Netflix. De hecho, en los últimos datos registrados por JustWatch, Prime Video se llevó el pasado mes de junio el liderato del sector con un 24% de cuota, ligeramente por encima del 23% de Netflix. El resto, todavía permanecen alejadas de las cabezas de cartel: Disney tiene un 15%, Max un 13% y Apple TV y Filmin, un 7% cada una.