Teaser de ‘One Battle After Another’: la esperada colaboración entre DiCaprio y Paul Thomas Anderson

A lo largo de la historia del celuloide se han dado grandes colaboraciones entre directores y estrellas de cine. Kirk Douglas y Stanley Kubrick, Johnny Depp y Tim Burton o Tom Hanks y Steven Spielberg son algunos ejemplos de las asociaciones más célebres. Pero sin duda, el intérprete que puede presumir de haber trabajado codo a codo con más leyendas autorales es Leonardo DiCaprio. Sam Raimi, Martin Scorsese, James Cameron, Danny Boyle, Sam Mendes, Ridley Scott o Quentin Tarantino han dirigido al oscarizado actor y ahora, el turno le ha llegado a uno de los cineastas contemporáneos más relevantes de la escena: Paul Thomas Anderson. El realizador lidera One Battle After Another, el proyecto del cual Warner Bros nos acaba de ofrecer un primer teaser (tráiler breve).

La noticia no sólo presenta el adelanto como un material promocional inédito, sino que por fin, el filme presenta su primer título oficial. Sabíamos no obstante, que este sería el título «más comercial» hasta la fecha por parte del responsable de Pozos de ambición. One Battle After Another (¿se traducirá como «Una batalla tras otra»?) marca la segunda colaboración de Anderson con la major, una década después de Puro vicio. En los despachos, Michael De Luca y Pam Abdy ejercen como productores ejecutivos. Con De Luca ya había trabajado en la reconocida Boogie Nights, pero en general el sello no ha representado su asociación artística más prolongada que digamos. Por otra parte la cinta sí que supone el reencuentro de dos actores de su anterior obra, Licorice Pizza; Alana Haim y Sean Penn. El resto del elenco de One Battle After Another incluye a Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Shayna McHale, Wood Harris y Chase Infiniti, quien debutó en la serie Presunto inocente y en la presente ficción dará vida a la hija del personaje de DiCaprio.

Teaser de ‘One Battle After Another’

El misterio ha sido la bandera insignia de un proyecto cuyo teaser todavía deja bastantes dudas que han quedado en el tintero. Sin embargo, los principales rumores apuntan a que One Battle After Another será una versión modernizada de la novela de ‘Vineland’, publicada por Thomas Pynchon en 1997. El breve fragmento de 20 segundos nos muestra varios fragmentos al ritmo de varios disparos, con una voz que le pregunta al protagonista por el futuro del bebe. Bueno, pues por lo que parece, el rol del actor de El renacido como padre pasa por convertir a su hija en una auténtica guerrera, conocedora de la cultura armamentística y peleadora nata (por lo que vemos en ese plano donde porta un kimono).

El reducido tiempo en pantalla termina con la promesa de mostrarnos el primer tráiler completo la próxima semana, así que no tendremos que esperar mucho para cerciorarnos de su argumento principal. Mientras tanto, deberemos contentarnos con la sinopsis oficial del libro:

«En 1984, la joven Preirie busca a su madre, Frenesi, figura legendaria de los movimientos radicales a finales de los 70. Lo que no sabe la hija es que la madre acaba de perder su empleo en el FBI y que, una vez fuera de la organización resulta ser el blanco perfecto de un ex amante suyo, Brock Vond, auténtico representante del mal y de las fuerzas de represión. Brock llega a California armado hasta los dientes, empeñado en acabar con la comunidad liderada antiguamente por Frenesi. Pero nada detendrá a Prairie, decidida a descubrir las motivaciones de su madre y siendo a partir de su desaparición, el objeto de la ire y el deseo de Brock».

Según el planteamiento de Pynchon, el escritor se inventa la región de Vineland que da nombre a la novela. En ella, varios personajes sobreviven haciendo frente a las consecuencias de sus actos dentro de los violentos años vividos 14 años antes. El propio Anderson ha ambientado el guion a la actualidad, rodando la película en 35 mm con cámaras de VistaVision, estrenándose en IMAX.

¿Cuándo se estrena?

DiCaprio tiene varios proyectos en desarrollo, entre ellos dos colaboraciones actorales con su director fetiche, Scorsese. Uno es la adaptación de El diablo en la ciudad blanca y la otra cinta biográfica sobre Frank Sinatra. Por su parte, Paul Thomas Anderson ha estado nominado al Oscar hasta en 11 ocasiones, ¿podrá suponerle One Battle After Another al fin una ansiada estatuilla?

Siendo uno de los títulos más esperados del 2025, tendremos que esperar hasta el próximo 26 de septiembre para poder verla proyectada en salas.