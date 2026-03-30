Sólo queda un día para verla: nominada a 5 Oscar, Netflix elimina de su catálogo uno de los mejores thrillers del cine reciente

El streaming vive un actual éxito en el terreno de las películas de acción, investigaciones y operaciones especiales. La serie de Reacher o la película Zeta representan sólo, algunos de los ejemplos más recientes. Sin embargo, los amantes del género deben darse prisa si quieren poder ver la cinta imperdible que Kathryn Bigelow le regaló al mundo hace casi ya 15 años. Netflix va a eliminar uno de los mejores thrillers de su catálogo: La noche más oscura.

Nominada a cinco premios de la Academia y basada en los hechos reales de la misión que terminó con la vida de Osama Bin Laden, La noche más oscura es un ejercicio de tensión constante y de realismo voraz sobre las operaciones especiales de la CIA. Su título, precisamente, hace referencia a la hora clave de dicha misión. Las 00:30 de la madrugada es uno de los momentos más oscuros de la noche, suponiendo una ventaja táctica para una de las incursiones de los comando SEAL más relevantes de la historia. Bigelow ya nos había dejado bien claro anteriormente que en eso de manejar el tono dramático y el suspense era una auténtica maestra. En 2010 hizo historia al ser la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección por En tierra hostil y recientemente, demostró ser capaz de mostrar todos los terroríficos entresijos que podría suceder ante un ataque nuclear en suelo Norteamericano en la adrenalínica Una casa llena de dinamita (2025).

Netflix elimina uno de sus mejores thrillers

Desde el próximo día 31 de marzo, Netflix se quedará sin uno de sus mejores thrillers. Aunque lo peor para los espectadores que es La hora más oscura no estará por el momento en ninguna plataforma alternativa bajo suscripción. Para verla deberemos recurrir al mercado físico o alquilarla o comprarla vía online a través de Google Play, Apple TV, Rakuten TV y Prime Video.

La sinopsis de la cinta nos viene en la piel de Maya, una agente de la CIA que ha sacrificado cualquier tipo de vida personal en pos de su misión: liderar toda una serie de interrogatorios que lleven al paradero del enemigo número uno de los Estados Unidos, Bin Laden. Para ello deberá seguir la pista de la existencia un mensajero en el que sólo ella misma cree.

El reparto está liderado por Jessica Chastain en el papel de Maya, con todo un elenco secundario repleto de caras conocidas. Joel Edgerton, Taylor Kinney, Kyle Chandler, Jennifer Ehle, Mark Strong, Chris Pratt, James Gandolfini, Stephen Dillane y Edgar Ramirez, completan el casting.

¿La película representa con verosimilitud los sucesos reales?

Según los expertos, toda la parte del asalto parte de una recreación precisa. Se utilizaron tácticas reales de los SEAL y la figura del «mensajero» fue de verdad, el núcleo de la investigación que terminó propiciando el clímax de toda la operación.

Los puntos más inexactos residen en la eficacia de la tortura mencionada en la cinta. Tanto la CIA como los informes del Senado señalan que las pistas clave se lograron a través de medios convencionales y que la tortura sólo generó pistas falsas. Por último el personaje de Maya se inspira en una mujer apodada «Jennifer», pero no deja de ser una dramatización.