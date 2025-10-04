Si te gustó ‘Entrevías’, esta serie te va a encantar: se acaba de estrenar en Netflix y es de Luis Zahera

En el audiovisual español hay actores que triunfan desde el propio carisma, sonando cada vez un poco más en esos papeles secundarios hipnóticos que le roban el protagonismo al personaje principal. Lo que se denomina un «roba escenas» de manual, vaya. Esa figura cuya presencia puede llegar a opacar a estrellas de la talla de Antonio de la Torre, Javier Gutiérrez o José Coronado. Pero ahora, una nueva serie de Netflix viene a confirmar cómo uno de esos perfiles, ya ha dejado de lado eso de ser un escudero interpretativo: Luis Zahera ya es un protagonista absoluto en los grandes proyectos. Y, su nuevo serial en la «gran N roja» no hace más que confirmar dicho crecimiento profesional en la industria nacional.

La ficción en cuestión es Animal, una producción creada bajo la atenta mirada de los responsables de Entrevías y de algunos de los guionistas más solicitados de la pequeña pantalla nacional. No obstante, esta historia rural y amable poco tiene que ver con el producto de Mediaset, el cual posee una atmósfera era la de un relato criminal y profundamente dramático. La reciente serie de Netflix liderada por Luis Zahera posee todos los elementos necesarios para funcionar como un cálido entretenimiento repleto de momentos emocionantes y enternecedores.

La serie de Netflix de Luis Zahera

La sinopsis oficial de Animal es la siguiente: «Antón (Zahera) es un veterinario rural gallego sin dinero que se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda-Boutique para mascotas dirigida por su sobrina, Uxía. Así, pasa de cuidar animales en el campo a vender caprichos para perros mimados. Antón tendrá que aprender a adaptarse, descubriendo que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro».

La serie de Netflix, aparte de contar con la presencia protagónica de Luis Zahera, se rodea también de secundarios de lujo. Desde Lucía Caraballo (No me gusta conducir), quien da vida a Uxía hasta Carmen Ruiz (Mi gran noche), la actriz que interpreta a Sabela, la mujer de Antón. Tras ellos, Nuno Gallego (Olympo), Antonio Durán (Fariña), Sergio Abelaira (La viuda negra), Daniel Currás (Quien a hierro mata), Adrián Viador (Vivir sin permiso) y Lucía Veiga (Rapa), entre otros.

El choque de dos mundos

A la inversa de lo que intentasen otras series como Doctor en Alaska o Doctor Mateo, Animal lleva a un personaje rural a un entorno urbanita comercial, donde la estética prima como un elmento de marketing, sobre la mayor parte de vicisitudes de los peludos protagonistas. Reflejando de alguna forma, la propia crisis del campo actual y la idea de que quizás, en el término medio de ambos mundos está la clave para el entendimiento de sus personajes.

Animal se estrenó el pasado 3 de octubre en el catálogo de la plataforma liderada por Ted Sarandos. Cuenta con nueve episodios y cada uno de ellos tiene una duración de aproximadamente media hora. Con su temática cercana, la tierno visión de su historia y el gran desempeño actoral de sus actores, se espera que la creación de García León esté varias semanas en el Top 10 de series más vistas de la plataforma.