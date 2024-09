La serie con una temporada que acaba de llegar a Netflix y ya es lo más visto: tienes que verla

Una de las sorpresas del final del verano ha sido el éxito de una de las series estrenadas en las plataformas de streaming Netflix: Kaos. Una original serie, que ya cuenta con partidarios y también con detractores, y que ha estado desde su estreno el 29 de agosto entre las más vistas de esta plataforma. De hecho, la ficción Kaos se ha situado dos semanas consecutivas en el top 10 de series más vistas de Netflix en varios países europeos, como España, Reino Unido, Alemania, Austria, Bélgica, Francia o Rumanía, así como en Canadá. Además, esta serie fantástica ha estado entre las tres más vistas en Estados Unidos o Australia. Kaos es una original serie creada por Charlie Covell (The End of the Fucking World) y protagonizada por el actor Jeff Goldblum que cuenta en clave de humor la rebelión de una serie de personajes contra el tiránico Zeus y sus consecuencias.

Kaos es una serie controvertida porque su mezcla de humor y tragedia no ha gustado a todos los espectadores. Una curiosidad es que esta serie de Netflix ha sido rodada en localidades griegas e italianas, pero también en gran parte en exteriores españoles como la Plaza de España de Sevilla, el Palacio de Villalís en España y otros exteriores de ciudades de Málaga, Cádiz o Sevilla.

¿De qué trata la serie Kaos?

La trama de la serie Kaos gira en torno a las vidas de dioses, humanos y seres sobrenaturales, que están ligados por un destino ineludible y un cosmos en descomposición. Zeus, papel interpretado por el conocido actor Jeff Goldblum, el rey de los dioses, intenta mantener su supremacía a toda costa, aunque tenga que manipular la realidad y a los seres con los que tiene que vivir.

El todopoderoso Zeus comienza a temer el fin de su poder al notar una arruga en su frente, que puede indicar el fin del mundo. Zeus obsesionado por esta profecía comienza a comportarse con un dios paranoico y vengativo con sus vasallos, y luego con los seis humanos conectados con la antigua profecía posiblemente relacionada con el fin de su reinado y el posible apocalipsis del mundo. Al mismo tiempo estos seis humanos comienzan a descubrir cómo se conectan sus vidas entre sí y las grandes conspiraciones que involucran a los dioses griegos.

La serie Kaos ofrece una versión alternativa de la Grecia moderna en la que los dioses del Olimpo siguen manejando a su antojo los destinos de los hombres. Una original serie en la que se tratan temas como el abuso de poder, la búsqueda de la identidad y la lucha contra el destino impuesto. Kaos destaca por su tono de sátira social y ese humor negro que sorprende a los espectadores desde el primer episodio de esta serie.

El reparto de esta original serie

El actor Jeff Goldblum da vida al todopoderoso Zeus y ha estado en películas taquilleras como La mosca (1986), Parque Jurásico (1993), Independence Day (1996), El mundo perdido (1997), Jurassic World: el reino caído (2018), entre otras. Entre 2009 y 2010 Jeff Goldblum interpretó al detective Zach Nichols en la serie Law & Order: Criminal Intent.

También tienen un gran peso en la serie Kaos la actriz Janet McTeer que da vida a Hera y el actor Cliff Curtis que interpreta el papel de Poseidón. A la actriz y escritora Janet McTeer la hemos visto en la serie Ozark, Jessica Jones, Battle Creek o The White Queen. En cuanto al actor neocelandés Cliff Curtis le hemos visto en ficciones como Trauma, Body of Proof y Missing, aunque su papel más recordado es el de Travis Manawa en la serie Fear the Walking Dead, un spin-off de la popular serie.

También en el reparto de la serie Kaos están los actores Stephen Dillane que interpreta a Prometeo, Aurora Perrineau a Riddy (Eurídice), David Thewlis a Hades, Killian Scott a Orfeo, Debi Mazar a Medusa y Misia Butler como Céneo (nacido como Cénide. Además en esta nueva producción están también los actores Stanley Townsend como Minos, Ramón Tikaram como Caronte, Billie Piper como Casandra, Moiras, Suzy Eddie Izzard como Láquesis, Ché como Cloto y Sam Buttery como Átropos, entre otros muchos.

En cuanto a si se renovará esta serie fantástica para una segunda temporada, aunque aún no hay ninguna confirmación oficial, todo apunta a que tiene posibilidades. En una entrevista en Tudum a Charlie Covell ha insinuado que la escena de Hera (Janet McTeer) haciendo una llamada misteriosa pidiendo que se reúnan las tropas es crucial para la próxima temporada: «Tenemos algunos planes…», explicó. Con esta corta frase dejó muy claro que está abierta la puerta a una nueva temporada en la Hera tendrá un papel protagonista.