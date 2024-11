La serie que podría superar a ‘La Reina roja’: la fecha de estreno en Netflix

La serie La chica de nieve se convirtió en un éxito en la plataforma de streaming Netflix a nivel mundial en 2023 y sus seguidores están esperando el anuncio de la fecha de estreno de la segunda temporada de esta original ficción ambientada en la ciudad de Málaga. Por ahora lo que sabemos es que tendrá 6 episodios y que la protagonista volverá a ser Miren, la periodista del diario Sur, papel que interpreta la actriz Milena Smit. En esta nueva entrega la periodista estará acompañada por Jaime, un periodista de investigación que ha llegado al periódico huyendo de su pasado para intentar recuperar su reputación. Este personaje no aparece en las novelas del escritor Javier Castillo y le dará vida el conocido actor Miki Esparbé. El actor Jose Coronado seguirá en el reparto, pero todo apunta a que tendrá menos protagonismo que en la primera entrega de la serie.

La primera temporada de esta serie estaba basada en la novela La chica de nieve del escritor malagueño David Castillo y comenzaba con el misterio de una niña desaparecida llamada Amaya. La segunda temporada, sin embargo, es la adaptación de la continuación de la novela El juego del alma. Por ahora, lo único que hemos visto son las primeras imágenes de esta serie en las que se pueden ya ver las diferencias entre los dos protagonistas Miren y Jaime. Netflix ya ha confirmado que se estrenará el 31 de enero en la plataforma de streaming.

Por ese motivo se ha llegado a comparar este contraste entre sus personalidades con el de los protagonistas de Reina Roja. En las dos ficciones la pareja protagonista, a pesar de sus diferencias, al final se apoyan el uno en el otro para resolver el caso. Pero hay que dejar claro que aunque puedan tener las dos series ese punto de conexión, las dos tramas no tienen nada que ver.

La nueva temporada de esta conocida serie ha sido producida por Atípica Films que es la responsable de éxitos como Las de la última fila, Modelo 77, Diecisiete, La isla mínima, El hombre de las mil caras, Primos o Grupo 7, entre otras muchas. Jesús Mesas y Javier Andrés Roig (Deudas, Estoy vivo) son los guionistas de esta adaptación a la pantalla que dirigen de nuevo David Ulloa (La caza. Monteperdido) y Laura Alvea (Ánimas).

¿Qué va a ocurrir en la segunda temporada de La chica de nieve?

Lo primero que hay que recordar es que el caso de la niña desaparecida se resuelve, pero al final del último episodio Miren recibe un nuevo mensaje en el que solo pone lo siguiente: ¿QUIERES JUGAR? Esta pregunta aparece escrita en un sobre que contiene una polaroid con una joven amordazada y este es el comienzo de un juego macabro: el Juego del Alma.

Según la sinopsis oficial: “Tras los acontecimientos ocurridos en la primera temporada de La chica de nieve, Miren investiga esta vez un colegio elitista que parece estar en el centro de la desaparición y asesinato de dos jóvenes. Lo hará junto a Jaime (Miki Esparbé), un periodista de investigación que llega al diario Sur huyendo de su pasado e intentando recuperar su reputación perdida. Misterios, secretos, mentiras y unos personajes tan llenos de heridas como la propia protagonista”.

Al final de la primera temporada no se revela quién fue el responsable de la agresión sexual que sufrió Miren en el pasado y seguro que también es una de las tramas de la nueva entrega de la serie.

El reparto de esta nueva temporada

La segunda temporada de La chica de nieve será protagonizada de nuevo por la actriz Milena Smit (El hoyo 2, Madres paralelas) y el actor Miki Esparbé (El inocente, Smiley) que da vida a Jaime, el nuevo compañero de Miren en el diario Sur. También volverán a interpretar a los policías los actores Aixa Villagrán (La virgen roja, La mesías) y Marco Cáceres. Además, en el reparto de esta serie están los actores en esta entrega José Coronado (El inocente, Entrevías), Hugo Welzel (El hijo zurdo), Luis Callejo (La noche más larga, Bajocero), Luis Bermejo (Rainbow, Magical Girl) y Vicente Romero (La novia gitana), entre otros muchos.

El estreno de la segunda temporada de la serie La chica de nieve es una buena noticia para sus seguidores que están esperando las nuevas aventuras de la periodista del diario Sur. Esta serie es una de los estrenos más esperados para 2025 en la plataforma de streaming Netflix junto con las ficciones la quinta temporada de Stranger Things y la segunda de Miércoles. También se estrenarán el próximo año en otras temporadas las series Daredevil: Born Again, la temporada 2 de Andor y The Last of Us, El Caballero de los Siete Reinos y la temporada 3 de The White Lotus.